Miami. El 85% de los estadounidenses percibe un incremento de la violencia política, algo en lo que coinciden tanto republicanos como demócratas, aunque hay discrepancias sobre las causas, según reveló este jueves una encuesta del Pew Research Center, referente demográfico del país.

El 86% de los republicanos y el 85% de los demócratas ven un aumento de la violencia política, mientras que el 53% de los estadounidenses señaló que el “extremismo” de izquierda es un “gran problema” y el 52% consideró lo mismo del de derecha, agregó el reporte del centro de investigación.

Asimismo, el 47% opinó que hay extremismo de “personas sin opiniones políticas claras”, detalló el estudio nacional basado en 3,445 entrevistas telefónicas y digitales del 22 al 28 de septiembre, con un margen de error del 1.9% y un nivel de confianza del 95%.

La encuesta se levantó tras el asesinato el 10 de septiembre del comentarista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, quien culpó a los “lunáticos” de la “izquierda radical”, aunque antes ocurrió también el de la legisladora demócrata Mellisa Hortman el 14 de junio en Minnesota.

Liberales y conservadores difirieron sobre los orígenes de la violencia política, pues 77% de los republicanos consideraron como un “gran problema” el extremismo de izquierda y solo un 27% el de derecha.

En contraste, el 76% de los demócratas opinaron lo mismo del extremismo de derecha y solo 32% del de izquierda.

Sobre los factores que incitan la violencia, la principal respuesta de los demócratas, el 28%, fue la retórica o el comportamiento de Trump, los conservadores o el movimiento MAGA (Make America Great Again).

Mientras que el 16% de los republicanos citaron la conducta y palabras de los liberales y demócratas.

En el grueso de la población, el segundo factor más mencionado, por el 11%, fue la polarización política, y el 10% advirtió de una “falta de entendimiento” de las personas con diferentes valores.

Asimismo, el 9% indicó como un factor la “normalización de la violencia”, un 6% las redes sociales y otro 6% los medios tradicionales.

El debate sobre la violencia política se ha reavivado tras el asesinato de Kirk, cercano a Trump, quien en reacción a ha lanzado una campaña contra “movimientos de extrema izquierda” y “terrorismo nacional”, lo que incluye un “grupo operativo” de varias agencias para perseguir estos grupos y una directiva de seguridad nacional.