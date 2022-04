El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, considera que la plataforma debería ser un “bien público”, pero se mostró satisfecho por su venta al empresario multimillonario Elon Musk, a quien consideró la “solución” para sus problemas.

Dorsey, que fue consejero delegado de Twitter hasta finales del año pasado y ahora está centrado en su otra compañía tecnológica, Block, reaccionó la noche del lunes a través de un hilo de mensajes a la noticia de que Musk adquiría la empresa por unos $44,000 millones.

“En principio, no creo que nadie deba poseer o dirigir Twitter. Quiere ser un bien público a nivel de protocolo, no una empresa. Pero en cuanto a resolver el problema de ser una empresa, no obstante, Elon es la única solución en la que confío”, sostuvo en un tuit.

Dorsey describió a la red social como “lo más parecido que tenemos a una conciencia global” y aseguró confiar en la “misión” de Musk para “ampliar la luz de la conciencia” y en su meta de crear una plataforma “de máxima confianza y ampliamente inclusiva”.

En ese sentido, agregó que esos objetivos los comparte su sucesor en el puesto ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, por lo que agradeció de antemano a ambos que “saquen a la empresa de una situación imposible” y apuntó que ahora está en el “camino correcto”.

El cofundador de Twitter, un programador informático y empresario atípico conocido por su estilo de vida bohemio y su defensa de las criptomonedas, agregó además que lo que más que le importa y protegerá a toda costa es la “idea y el servicio” de la red social.

“Twitter como empresa siempre ha sido mi única preocupación y mi mayor arrepentimiento. Ha sido poseída por Wall Street y el modelo de publicidad. Recuperarlo de Wall Street es el primer paso correcto”, reveló en referencia a la salida de la bolsa prometida por Musk.

Agrawal mostró ayer incertidumbre sobre el futuro de la empresa una vez finalice la operación de compra de la red social, algo que ocurrirá en algún momento de este año tras la luz verde de los reguladores y los accionistas, según la nota del acuerdo.

Por su parte, Musk se ha presentado como un defensor de la “libertad de expresión” en la plataforma, a la que compara con la “plaza digital del pueblo”, y ha dicho que quiere convertir su algoritmo en fuente abierta y combatir los “bots”, entre otras cosas.