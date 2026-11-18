Washington. El demócrata Hakeem Jeffries se enfrentará este miércoles a una prueba crucial en su camino para convertirse en el primer presidente afroamericano de la Cámara de Representantes del país, cuando los demócratas se reúnan a puerta cerrada para elegir a sus líderes para el nuevo Congreso y nominarlo para el cargo.

Jeffries se presenta sin oposición, pero se enfrenta a un partido inquieto y ansioso por un cambio después de que los votantes expulsaran a los republicanos en una muestra de rechazo hacia el presidente Donald Trump y el partido en el poder. Las oficinas de los demócratas y de los recién elegidos se han visto inundadas de llamadas telefónicas y publicaciones en redes sociales que exigen un nuevo comienzo. La semana pasada, unos manifestantes abuchearon a Jeffries durante una conferencia demócrata en Denver.

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Antes de la votación a puerta cerrada del miércoles, Jeffries, de Nueva York, dijo que no da nada por sentado. Se estaba reuniendo con los grupos parlamentarios que conforman a los demócratas de la Cámara de Representantes y hablando con casi todos los miembros de lo que será su amplia mayoría. Busca que la votación sea nominal para que los demócratas puedan dar a conocer sus opiniones.

“Me encantan esas conversaciones”, dijo.

Forma parte de un trío de líderes junto con la diputada Katherine Clark, de Massachusetts, y el diputado Pete Aguilar, de California, quienes marcarían sendos hitos históricos: Clark como la primera mujer en ocupar el cargo de líder de la mayoría y Aguilar como el primer latino en desempeñar el cargo de jefe de disciplina de la mayoría. Además, se presentaron sin oposición.

Jeffries se sometería a una votación nominal separada de toda la Cámara para convertirse en presidente cuando el nuevo Congreso se reúna el 3 de enero de 2027.

Los escépticos se preguntan si los líderes están a la altura del cargo

La votación del miércoles será la primera de sus carreras para decenas de diputados electos, incluso antes de que tomen posesión de sus cargos en enero. Con una de las mayorías entrantes más amplias en décadas, Jeffries tendrá margen de maniobra de sobra.

El diputado electo Brad Lander, de Nueva York, anunció que apoyaría a Jeffries cuando este lanzó su campaña para el Congreso. El diputado electo Randy Villegas, de California, ha dicho que apoyaría a quienquiera que lo ayudara a cumplir mejor con las necesidades de su distrito del Valle Central.

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La diputada Emily Randall, demócrata por Washington, que se presenta a la reelección, dijo que escuchó preguntas sobre el liderazgo de la Cámara de Representantes durante los encuentros con los ciudadanos en su distrito, y que ha estado viendo cómo llegan mensajes directos a su cuenta de Instagram sobre la elección de líderes. Por eso decidió empezar a responderles.

“La gente me ha enviado mensajes preguntándome si Bernie Sanders podría ser el presidente de la Cámara de Representantes”, dijo. “Técnicamente sí, aunque probablemente sería difícil”.

(Es cierto que la Cámara de Representantes puede elegir a cualquiera como presidente, pero tampoco es probable que sea Sanders, ya que él ya tiene un trabajo en el Senado de los Estados Unidos.)

En una llamada, Randall dijo que escuchó las inquietudes del elector y luego le dijo: “A decir verdad, sin andarme con rodeos, sea quien sea nuestro presidente de la Cámara —y creo que va a ser Hakeem Jeffries, a quien apoyo para ese cargo—, creo que lograremos muchas de las cosas que él nos estaba pidiendo”.

Los legisladores mencionaron la transmisión en vivo que realizó la diputada Alexandria Ocasio-Cortez para tratar de explicar el papel del presidente de la Cámara.

“Hay un solo candidato en esta contienda: Hakeem Jeffries”, dijo Ocasio-Cortez en el Capitolio. “Creo que a todos les preocupa mucho más lo que significa ese liderazgo, qué es lo que promete”.

Los primeros líderes de la era posterior a Pelosi

Jeffries, Clark y Aguilar han ascendido juntos, como equipo, como la primera nueva generación de líderes de la era posterior a Pelosi, y pronto asumirán por primera vez sus cargos de liderazgo en la mayoría.

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Cuando la diputada Nancy Pelosi decidió dejar el liderazgo en 2022, tras la derrota electoral del partido que le otorgó la mayoría a los republicanos, se sentaron las bases para esta era. Pelosi, el número dos de los demócratas, el diputado Steny Hoyer de Maryland, y el diputado James Clyburn de Carolina del Sur, a menudo habían actuado al unísono, ascendiendo y luego dando un paso atrás en los cargos que habían ocupado durante mucho tiempo.

En el Senado se está produciendo una agitación similar, con los demócratas buscando un cambio, donde el líder del Senado, Chuck Schumer, se enfrenta al desafío del senador Chris Van Hollen, de Maryland.

La diputada Yassamin Ansari, demócrata por Arizona, que se presenta a la reelección, dijo que la situación en el Senado y en la Cámara de Representantes “es bastante diferente”.

Dijo que Jeffries ha sido un líder colaborativo que escucha las ideas de los miembros progresistas del grupo parlamentario, como ella y otros. “Su trabajo es representarnos a todos, no solo a una facción”, dijo Ansari.

“Es más productivo enfocarnos en prepararnos para lo que vamos a hacer desde la mayoría y en lo que necesitamos y queremos lograr en esos primeros 100 días”.

El diputado Shomari Figures, de Alabama, quien logró una sorprendente victoria en un distrito rediseñado que favorecía al candidato republicano, dijo que apoyará a Jeffries.

“Ni siquiera es una pregunta complicada”, dijo sobre Jeffries, de quien afirmó que “nos guió a través de lo que probablemente haya sido el mandato de dos años más turbulento de cualquier presidencia en la historia de esta nación”.

“No voy a dejar de apoyarlo justo aquí, al borde del precipicio de la historia”, dijo.