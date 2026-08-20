Washington. Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) registraron la casa del excongresista demócrata Eric Swalwell, que dimitió en abril por acusaciones de agresión sexual, y confiscaron varios dispositivos electrónicos el pasado fin de semana en el aeropuerto de San Francisco (California), según informó este jueves la cadena CNN.

El registro forma parte de una investigación federal, según CNN, dentro de la que el FBI ha hablado con dos mujeres que denunciaron públicamente al exlegislador.

Swalwell dimitió el pasado mes de abril a su puesto como representante por California en la Cámara Baja estadounidense, tras denuncias de agresión sexual y conducta indebida, que también lo obligaron a renunciar a sus aspiraciones a gobernador de su estado.

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Swalwell, quien había estado en el Congreso desde 2013, anunció su decisión en un comunicado publicado en su cuenta de X, en el que se defendió y negó las acusaciones.

“Pido profundas disculpas a mi familia, a mi personal y a mis electores por los errores de juicio que cometí en el pasado. Combatiré la grave y falsa acusación que se ha hecho en mi contra. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad y hacerme cargo de los errores que sí cometí”, declaró entonces el excongresista.

La carrera del político de 45 años, quien era el favorito de las encuestas demócratas para ganar la Gobernación de California en noviembre próximo, empezó a hundirse cuando CNN y el diario San Francisco Chronicle sacaron a la luz las acusaciones de varias mujeres.

Swalwell se enfrenta a las acusaciones de una exasistente que asegura que la agredió sexualmente en dos ocasiones tras una noche de copas.

Además de esta denuncia, otras tres mujeres relataron a la cadena CNN que sufrieron conductas sexuales inapropiadas, como el envío de fotos de desnudos y mensajes explícitos del congresista sin que ellas se los pidieran.