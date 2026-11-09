Houston. El FBI investiga un “presunto homicidio” a bordo de un crucero que regresó a puerto tras haber zarpado de Galveston, Texas, informó la agencia en un comunicado este lunes.

El FBI no ofreció más detalles, señalando que la investigación sigue en curso.

La empresa que opera el MSC Seascape indicó que el buque ha reanudado su travesía y, para la tarde del lunes, ya había abandonado Galveston.

“Tras reportar un incidente que involucró a un pasajero a bordo de nuestro barco, las autoridades nos dieron instrucciones de regresar al puerto de Galveston”, declaró Natasha Fernández, portavoz de MSC Cruises, en un comunicado.

La compañía está colaborando con las autoridades y brindando apoyo a las personas afectadas, añadió.