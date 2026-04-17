NUEVA ORLEANS. El gobierno francés está presionando al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para que libere a la viuda francesa de 85 años, esposa de un veterano militar, quien se encuentra bajo custodia de inmigración tras su detención a principios de este mes.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a Marie-Therese Ross en Alabama el 1 de abril por haber excedido el plazo de su visa de 90 días, según el DHS. Ross se encuentra ahora recluida en un centro federal de detención de inmigrantes en Luisiana.

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Ross es una de las miles de personas afectadas por la agenda de deportación masiva del gobierno de Trump, que ha detenido a los cónyuges de soldados y veteranos militares estadounidenses que anteriormente recibieron mayor indulgencia bajo políticas que fueron derogadas.

Rodolphe Sambou, cónsul general de Francia en Nueva Orleans, declaró a la AP que el gobierno francés se ha movilizado por completo para presionar por su liberación. Añadió que la ha visitado en el centro de detención en dos ocasiones.

“Dada su edad, realmente queremos que salga de esta situación lo antes posible”, dijo Sambou. “Queremos sacarla de la cárcel”.

Sambou dijo que se ha comunicado frecuentemente con la familia de Ross y con funcionarios franceses en Washington, D.C., Atlanta y París para intentar coordinar su liberación y asegurar que tenga acceso a suficiente comida y atención médica. Dijo que el gobierno francés también se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Se negó a comentar sobre su situación legal u otros detalles de su caso.

Ross se casó con William Ross, residente de Alabama, en abril del año pasado, según consta en los registros matrimoniales del condado de Calhoun. Ross falleció en enero, según un obituario de su familia, que indica que fue capitán del Ejército de los Estados Unidos.

Un abogado que representa a Ross en un asunto legal aparte no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. La familia de Ross tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.