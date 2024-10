PORTLAND, Oregón. El hombre sospechoso de provocar incendios en urnas electorales en los estados de Oregón y Washington es un experimentado metalúrgico y podría estar planeando más ataques, según informaron el miércoles las autoridades.

Los investigadores creen que el hombre que prendió los artefactos incendiarios en urnas de Portland (Oregón) y la cercana Vancouver (Washington) tenía una “gran experiencia” en la fabricación y soldadura de metales, dijo el portavoz de la Oficina de Policía de Portland, Mike Benner.

La forma en que se construyeron los dispositivos y la manera en que se fijaron a los buzones metálicos demostraron esa experiencia, dijo Benner.

PUBLICIDAD

Relacionadas Artefactos incendiarios queman cientos de papeletas en buzones de Washington y Oregón

Las autoridades describieron al sospechoso como un hombre blanco, de entre 30 y 40 años, calvo o con el pelo muy corto.

La policía dijo anteriormente que el vídeo de vigilancia mostraba al hombre conduciendo un Volvo S-60 negro o de color oscuro de 2001 a 2004. El vehículo no tenía matrícula delantera, pero sí una trasera con letras o números desconocidos.

Los artefactos incendiarios llevaban el mensaje “Free Gaza” (Liberad Gaza), según un funcionario de las fuerzas de seguridad que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar de una investigación en curso.

Un tercer artefacto colocado en otro buzón de Vancouver a principios de este mes también llevaba las palabras “Free Palestine” (Palestina libre), además de “Free Gaza” (Gaza libre), dijo el funcionario.

Los investigadores están tratando de identificar al responsable y el motivo de los presuntos incendios provocados, que destruyeron o dañaron cientos de papeletas en el buzón de Vancouver el lunes, cuando el sistema de extinción de incendios del buzón no funcionó como estaba previsto. Las autoridades están tratando de averiguar si el sospechoso tenía realmente opiniones propalestinas o utilizó el mensaje para tratar de crear confusión, según el funcionario.

Las imágenes de vigilancia captaron un Volvo acercándose a un buzón en Portland justo antes de que el personal de seguridad cercano descubriera un incendio en el interior del buzón el lunes, según Benner. El fuego se extinguió rápidamente a primera hora de la mañana gracias al sistema de extinción de incendios de la urna y a un guardia de seguridad cercano, según la policía. Sólo tres de las papeletas del interior resultaron dañadas.

PUBLICIDAD

La urna de Vancouver que ardió también tenía un sistema de extinción de incendios en su interior, pero no pudo evitar que cientos de papeletas se calcinaran, dijo Greg Kimsey, el auditor elegido desde hace mucho tiempo en el condado de Clark, Washington, que incluye Vancouver. Kimsey dijo el martes que se desconocía el número exacto de papeletas destruidas, y que se habían recuperado de la urna unas 475 papeletas dañadas.

El personal electoral tenía previsto clasificar el miércoles las papeletas dañadas en busca de información sobre quién las emitió, con la esperanza de que esos votantes puedan recibir papeletas de sustitución. Kimsey instó a los votantes que depositaron sus papeletas en la urna del centro de tránsito entre las 11 de la mañana del sábado y las primeras horas del lunes a ponerse en contacto con su oficina para obtener una papeleta de sustitución.

Las autoridades de Portland dijeron el lunes que se recuperó suficiente material de los artefactos incendiarios para demostrar que los dos incendios estaban conectados - y que estaban conectados a un artefacto incendiario del 8 de octubre en una urna diferente en Vancouver. Ninguna papeleta resultó dañada en ese incidente.

Se recomienda a los votantes de Washington que comprueben el estado de sus papeletas en www.votewa.gov para saber si han sido devueltas. Si una papeleta devuelta no está marcada como “recibida”, los votantes pueden imprimir una papeleta de reemplazo o visitar su departamento local de elecciones para un reemplazo, dijo la oficina del secretario de estado.