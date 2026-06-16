Makynna Eden Tumlinson, una joven de 18 años que había sobrevivido a un nacimiento prematuro pese a contar con apenas un 2% de probabilidades de vida, murió el 3 de junio en un accidente de tránsito en Texas, Estados Unidos, mientras se dirigía a su primer empleo de verano.

Según la información difundida por medios locales, Tumlinson perdió el control de su Chevrolet Cruze mientras circulaba por una autopista de Texas y colisionó contra la parte trasera de un camión.

Una vida marcada por un pronóstico adverso

La joven había sido considerada un caso excepcional desde su nacimiento. Su madre, Stephanie Tumlinson, recordó que los médicos le habían dado únicamente un 2% de probabilidades de sobrevivir debido a su nacimiento prematuro.

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“Cuando nació, solo nos dieron un 2% de probabilidades de que sobreviviera. Superó todas las expectativas”, declaró Stephanie al recordar los primeros días de vida de su hija.

La búsqueda de respuestas tras el accidente

La familia conoció la tragedia después de que Tommy Tumlinson, padre de la joven, se enterara de un accidente ocurrido en la carretera. Al verificar la ubicación de su hija, comprobó que coincidía con el lugar del siniestro.

“A partir de ese momento, entramos en pánico, ya sabes, con la esperanza de que hubieran cometido algún error”, afirmó Stephanie Tumlinson en declaraciones a “KXII News”.

El recuerdo de Makynna

La madre expresó el impacto de la pérdida y destacó la personalidad de su hija. “Nadie debería tener que enterrar a sus hijos. Sigo pensando que es una pesadilla de la que despertaré y ella entrará por la puerta”, señaló.

Stephanie agregó que espera que su hija sea recordada como una persona amable y abierta a los demás. “Espero que la recuerden como la niña que nunca le negó su amistad a nadie, que se habría hecho amiga de cualquiera, sin importar la edad”, manifestó.

Estado del conductor del camión

El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que el conductor del camión involucrado en el accidente, Héctor Iván Mejía García, de 37 años y residente de Allen, fue trasladado a un hospital local con lesiones que fueron calificadas como leves de manera preliminar.