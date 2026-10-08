SAN DIEGO — El USS Abraham Lincoln regresa este jueves a su base de San Diego tras haber prestado apoyo en la guerra de Irán durante un despliegue de duración récord de 265 días ininterrumpidos en el mar, en el que se registraron informes sobre el deterioro de las condiciones de vida de su tripulación.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se desplazó el miércoles hasta el portaaviones para entregar a la tripulación la Mención Presidencial de Unidad, el máximo galardón que puede recibir una unidad y que suele reservarse para logros destacados en combate.

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Hegseth se opuso a lo que, según él, eran intentos de convertir al «Lincoln en una especie de símbolo, un símbolo de disfunción, de baja moral o de una misión fallida».

Dijo que «lo que distingue al Ejército de los EE. UU., a la Armada de los EE. UU. y a todos estos marineros es que se adaptan, son resilientes y superan las dificultades; a pesar de todo, cumplen la misión».

Hegseth dijo a la tripulación que el presidente Donald Trump «había seguido vuestras actividades desde el primer día y no podía estar más orgulloso de lo que habéis logrado».

La Armada restó importancia inicialmente a los problemas del portaaviones

El portaaviones acaparó la atención nacional tras las noticias sobre el estrés que sufría la tripulación y los problemas de salud mental, así como sobre la escasez de suministros —entre ellos, alimentos y productos de higiene— durante su misión bélica en Irán.

La Armada restó importancia inicialmente a cualquier problema, y Trump comentó en agosto que el prolongado despliegue del Lincoln «no era ni mucho menos lo suficientemente largo».

El portaaviones había zarpado de San Diego en noviembre y llegó a Oriente Medio en enero. Las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero.

Sin embargo, los mandos de la Armada acabaron reconociendo que había algunos problemas a bordo.

En agosto, el secretario interino de la Armada, Hung Cao, afirmó que el Lincoln disponía de reservas de alimentos suficientes, pero que, dado que las operaciones de combate limitaban las oportunidades de reabastecimiento, las opciones de comida se redujeron de dos a una durante un breve periodo de tiempo. En una carta dirigida a un diputado demócrata que solicitaba información, señaló que se servían cuatro comidas nutricionalmente equilibradas al día.

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Tras más de 10 meses en el mar, la tripulación del Lincoln hizo escala en Tailandia a principios del mes pasado, a su regreso de Oriente Medio.

Los despliegues prolongados pueden suponer una carga para los militares

Los despliegues navales prolongados pueden pasar factura a los miembros del personal militar que permanecen lejos de casa durante largos periodos de tiempo y aumentar la presión sobre el buque y su equipamiento.

La Armada informó a los legisladores de que ocho marineros intentaron suicidarse durante este despliegue, que batió récords, aunque los expertos señalan que esa cifra es baja para un grupo de ataque compuesto por 6,000 marineros a lo largo de 10 meses.

Según la mención que Hegseth leyó ante la tripulación, el Lincoln y su grupo de ataque llevaron a cabo 3,693 misiones de combate, lanzaron 1.37 millones de libras de munición, lanzaron 450 misiles de crucero Tomahawk, derribaron 77 drones de ataque de un solo uso, hundieron 64 buques de guerra iraníes, destruyeron 21 misiles de crucero antibuque y se defendieron de cuatro embarcaciones de ataque rápido y buques que transportaban explosivos.

El Lincoln, que estableció un récord en cuanto al número de días transcurridos entre dos escalas, es el segundo portaaviones que ha soportado un despliegue inusualmente prolongado para apoyar la guerra contra Irán y que posteriormente ha recibido la Mención Presidencial de Unidad.

En mayo, Hegseth se reunió con la tripulación del USS Gerald R. Ford a su regreso de una misión de 326 días, la más larga de un portaaviones en los últimos 50 años y un récord en la era posterior a la guerra de Vietnam.

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Otro portaaviones, el USS George Washington, que suele tener su base en Asia, relevó al Lincoln en Oriente Medio en agosto.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.