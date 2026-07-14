Atención si usted planea ir de vacaciones al Caribe.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó su advertencia para viajeros de nivel 1 al nivel 2, para un popular destino, debido al incremento en la delincuencia, según informó USA Today.

En una advertencia emitida el 10 de julio, el Departamento de Estado indica que aunque los delitos menores, como asaltos y robo de pertenencias contra extranjeros son comunes en Santa Lucía, “los delitos violentos pueden ocurrir en cualquier lugar”. “Ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros en Santa Lucía han sido víctimas de robo a mano armada, agresión, allanamiento de morada y violación. En algunos casos, ciudadanos estadounidenses han sido asesinados”, añade la advertencia, en la que se resalta que la respuesta de las autoridades podría ser más lenta que en Estados Unidos.

Ante esto, el Departamento de Estado compartió algunas recomendaciones de seguridad para los viajeros, por ejemplo:

Mantenerse atento a su entorno y alerta en zonas turísticas, bancos y cajeros automáticos.

No muestre objetos de valor, como relojes, joyas caras u otras pertenencias que llamen la atención.

Sea precavido al salir o conducir de noche.

No le abra la puerta de su hotel o alojamiento a nadie, a menos que conozca la persona.

Si es víctima de un atraco, no se resista.

Además, se orienta a los viajeros a consultar con el Departamento de Estado antes de viajar y también se recomienda adquirir un seguro de viajes.

Para más información sobre advertencias de viaje mundial puede visitar la página del Departamento de Estado.