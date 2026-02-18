TRUCKEE, California. Ocho esquiadores de travesía fueron encontrados muertos y uno sigue desaparecido tras una avalancha cerca del lago Tahoe en California, informaron las autoridades, convirtiéndola en la más mortífera en Estados Unidos en más de cuatro décadas.

La sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, anunció las muertes en una conferencia de prensa el miércoles.

Equipos de búsqueda y rescate fueron enviados a la zona de Castle Peak en la Sierra Nevada tras una llamada al 911 el martes por la tarde que informaba que una avalancha había enterrado a 15 esquiadores. Seis de ellos fueron encontrados con vida.

Se trata de la avalancha más mortífera en Estados Unidos desde 1981, cuando 11 alpinistas murieron en el Monte Rainier, Washington.

El grupo se encontraba en una caminata de tres días por la Sierra Nevada del norte de California el martes por la mañana cuando se produjo la avalancha, mientras una monstruosa tormenta invernal azotaba la costa oeste.

Dos de los rescatados tras varias horas de búsqueda fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, según Ashley Quadros, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada. Las fuertes nevadas y la amenaza de nuevas avalanchas ralentizaron las labores de rescate en las montañas cercanas a Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe.

La zona cercana a Donner Summit es uno de los lugares con más nieve del hemisferio occidental y, hasta hace apenas unos años, estaba cerrada al público. Recibe un promedio de casi 10 metros de nieve al año, según Truckee Donner Land Trust, propietario de un conjunto de cabañas donde el grupo se alojaba cerca del lago Frog. El Centro de Avalanchas de Sierra advirtió el miércoles que el riesgo de avalancha sigue siendo alto y desaconsejó viajar por la zona. Las nevadas de varios metros y los vientos huracanados de los últimos días dejaron la capa de nieve inestable e impredecible, y se pronosticaba que caería más nieve, según el centro.

Los esquiadores se encontraban en el último día de una excursión de esquí de travesía y habían pasado dos noches en las cabañas, según Steve Reynaud, pronosticador de avalanchas del Centro de Avalanchas de Sierra. Añadió que la zona requiere atravesar un terreno montañoso accidentado. Es necesario llevar todos los alimentos y suministros a las cabañas. Llegar a las cabañas en invierno toma varias horas y requiere habilidades para la práctica de actividades al aire libre, entrenamiento en avalanchas y equipo de seguridad, según informa el fideicomiso de tierras en su sitio web.

Blackbird Mountain Guides declaró en un comunicado que el grupo, que incluía a cuatro guías, regresaba al inicio del sendero cuando ocurrió la avalancha.

“Nuestros pensamientos están con las personas desaparecidas, sus familias y los socorristas en el terreno”, declaró Blackbird el miércoles. La compañía indicó que está ayudando a las autoridades en la búsqueda.

Varias estaciones de esquí de Tahoe habían estado total o parcialmente cerradas debido al clima. No se esperaba que las estaciones, que utilizan explosiones controladas y barreras para gestionar las amenazas de avalanchas, presentaran un riesgo tan alto como en la zona agreste, según el centro.

El área cerca de Donner Summit estuvo cerrada durante casi un siglo antes de que el fideicomiso de tierras y sus socios adquirieran en 2020 el lago Frog, enmarcado por acantilados de 300 metros de altura. La Cumbre Donner recibe su nombre de la infame expedición Donner, un grupo de pioneros que recurrieron al canibalismo tras quedar atrapados allí durante el invierno de 1846-1847.

En enero, una avalancha en la región sepultó y mató a un conductor de motonieve, según informaron las autoridades. Cada invierno, entre 25 y 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos, según el Centro Nacional de Avalanchas.