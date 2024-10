La vicepresidenta demócrata Kamala Harris es la favorita para ganar las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, según una nueva encuesta nacional publicada este martes por el Sienna College y el diario The New York Times.

De acuerdo con el sondeo, que a diferencia de otros es publicado solo una vez al mes e incluye una muestra de votantes más grande, Harris sería la preferida del 49 por ciento de la población frente al 46 por ciento que se inclina por el expresidente republicano Donald Trump. Una diferencia de cuatro puntos porcentuales pues, anotan los autores, los números fueron redondeados.

Se trata de la primera vez que la vicepresidenta aparece de primera en este sondeo del Times y Sienna College desde que emergió como la candidata del Partido Demócrata tras el inesperado retiro de Joe Biden en junio.

En la muestra que se tomó entre julio y comienzos de agosto (cuando se consolidó su candidatura), Trump estaba a la cabeza por un punto (49-48) y luego, en septiembre, un sondeo posterior los ponía en un empate técnico (47-47).

Las encuestas del Times y el Sienna College por lo general han estado “en contravía” de otros encuestadores que llevan varias semanas dando el liderato a Harris, aunque dentro del margen de error.

En el promedio de encuestas que hace el portal 538, por ejemplo, Harris le saca a Trump 2.6 puntos porcentuales y viene adelante desde el primero de agosto.

En Race to the White House, otro medio que le hace seguimiento a los sondeos, la diferencia es de 3.2 por ciento en favor de la vicepresidenta tras considerar las últimas 30 encuestas.

Pero muchos analistas le dan más peso a los resultados de Sienna College y el Times porque abarcan períodos más grandes y por lo tanto no son tan susceptibles a los altibajos semanales de la contienda.

El hecho de que ahora esta muestra se esté alineando con los otros sondeos y los promedios de los últimos dos meses indicarían ya una tendencia, cuando faltan solo cuatro semanas para las elecciones.

Por supuesto, con una serie de interrogantes aún que impiden dar certezas. El primero es que todos los resultados están dentro del margen de error. El segundo, que las encuestas se han equivocado en el pasado. Y el tercero, quizá el más relevante, es que como se sabe las elecciones en EE. UU. no se van a definir por un voto nacional sino por los resultados en 7 estados en particular: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Georgia, Arizona y Carolina del Norte.

Y, en ellos, las cosas lucen aún más apretadas que en sondeos nacionales. Harris va adelante en los primeros cuatro mientras que Trump en los otros tres.

Si estos resultados se sostuvieran, Harris sería la nueva presidenta con 276 votos en el colegio electoral frente a los 262 de Trump. Pero en los siete, las ventajas y desventajas en este momento están entre uno y dos puntos porcentuales, dentro del margen de error, y por lo tanto cualquier cosa aún podría suceder.

La encuesta del Times y el Sienna College arroja, no obstante, otros resultados que explicarían el ligero favoritismo de Harris pero que también demuestran las fortalezas del candidato republicano.

Harris, según el sondeo, es vista por más personas como la candidata del cambio (46 por ciento vs el 44 por ciento), más honesta y confiable (48 por ciento vs 37 por ciento), se preocupa más por la gente (49 por ciento vs 41 por ciento) y es más divertida (43 por ciento vs 35 por ciento).

Además, aventaja a Trump entre los votantes menores de 28 años (58 por ciento vs 37 por ciento), y entre los 29 y los 44 años (50 por ciento vs 42 por ciento). A Trump lo favorecen los mayores de 45 años y los adultos mayores (más de 65) pero solo uno y dos puntos porcentuales respectivamente.

Para añadir, según la muestra, el número de republicanos que ahora dice que votará por ella subió del 5 por ciento al 9 por ciento entre la encuesta de septiembre y la que ahora se publica.

Y también lo supera en la pregunta sobre favorabilidad. Mientras un 50 por ciento dijo tener una visión positiva de la vicepresidenta, solo el 46 por ciento dijo lo mismo del expresidente.

Trump, sin embargo, sigue siendo visto como el líder más fuerte entre los dos (48 por ciento vs 45 por ciento) y el que haría más frente a los temas que más los afectan, como la economía (48 por ciento vs 46 por ciento), dos respuestas críticas y que podrían pesar mucho en la decisión final de millones de estadounidenses.