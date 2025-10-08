ELWOOD, Illinois. Miembros de la Guardia Nacional de Texas se encontraban el martes en un centro de entrenamiento del Ejército en Illinois, la señal más visible hasta ahora del plan del gobierno del presidente Donald Trump de enviar tropas al área metropolitana de Chicago, a pesar de la vigorosa oposición de los gobernantes demócratas electos y de que existe una demanda judicial.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien ha acusado a Trump de usar las tropas como “utilería política” y “peones”, no comentó sobre el desarrollo por el momento.

The Associated Press observó a personal militar con uniformes y el parche de la Guardia Nacional de Texas en el Centro de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Elwood, a 88 kilómetros (55 millas) al suroeste de Chicago. Camiones marcados con Servicios de Emergencia ante Desastres entraban y salían, dejando inodoros portátiles y otros suministros. Se instalaron remolques en filas y se colocó cercado adicional en el perímetro.

La misión exacta no estaba clara hasta el momento, aunque el gobierno de Trump tiene una operación de inmigración en la tercera ciudad más grande del país, y los manifestantes se han reunido con frecuencia en un edificio de inmigración afuera de la ciudad en Broadview. El presidente ha descrito repetidamente a Chicago en términos hostiles, llamándola un “infierno” de crimen, aunque las estadísticas policiales muestran caídas significativas en la mayoría de los delitos, incluidos los homicidios.

La intención de Trump de desplegar el ejército en suelo estadounidense a pesar de la oposición local ha desencadenado un conflicto con los gobernadores de estados demócratas. Illinois y Chicago están instando a un juez federal a intervenir y detener la “guerra largamente declarada por Trump” contra el estado. Se ha programado una audiencia judicial sobre su demanda para el jueves. En Oregon, un juez bloqueó el fin de semana el despliegue de la Guardia Nacional en Portland.

Illinois: No necesitamos tropas

Pritzker había dicho el lunes que las tropas de la Guardia Nacional de Illinois serían activadas, junto con 400 efectivos de Texas. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, publicó una foto en redes sociales en la que varios miembros de la Guardia Nacional de su estado abordan un avión y declaró que están “siempre listos”.

Pritzker añadió que “literalmente” canceló todos sus planes del sábado para esperar a una llamada del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“No han levantado el teléfono para llamarme. Ni una vez”, señaló el gobernador el martes durante una reunión de líderes empresariales, culturales y políticos en Minneapolis.

La Ley Posse Comitatus de Estados Unidos, de casi 150 años, limita el papel del ejército en la aplicación de leyes internas. Sin embargo, Trump ha dicho que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite que el presidente envíe militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o que desafían la ley federal.

La Administración Federal de Aviación ordenó restricciones de vuelos sobre el Centro de Reserva del Ejército hasta el 6 de diciembre, argumentando motivos de seguridad.

Robert Hartley, de 62 años, quien trabaja en Raceway Pizza & More cerca del centro de la reserva del ejército, dijo que tiene dudas sobre poner a la Guardia Nacional en servicio.

“Creo que el presidente podría estar excediendo sus límites”, comentó Hartley.

Meses de tensión

La vista de agentes armados de la Patrulla Fronteriza realizando arrestos cerca de lugares emblemáticos ha amplificado las preocupaciones de los habitantes de Chicago, que ya se muestran inquietos tras la estricta aplicación de las leyes de inmigración que comenzó el mes pasado. Los agentes se han centrado en áreas con alta población inmigrante y mayormente latinas.

El lunes, el alcalde de Chicago Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes federales de inmigración y de otras agencias que utilicen propiedades de la ciudad —incluidos estacionamientos, garajes y terrenos vacíos— como áreas de preparación para operaciones policiales.

En Memphis, Tennessee, mientras tanto, la jefa de policía Cerelyn Davis dijo que las tropas de la Guardia Nacional podrían llegar para el viernes. Dijo que un pequeño grupo de comandantes ya estaba en la ciudad, trabajando en la planificación y logística.

El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, quien apoya el envío de los soldados, ha dicho que las tropas serán comisionadas por el Servicio Federal de Alguaciles para “desempeñar un papel de apoyo crítico” para la aplicación de la ley local, aunque ese papel aún no se ha definido con precisión.

Una amplia estrategia militar

Desde que comenzó su segundo mandato, Trump ha enviado o hablado de enviar tropas a 10 ciudades, incluidas Baltimore, Memphis, el Distrito de Columbia, Nueva Orleans y las ciudades californianas de Oakland, San Francisco y Los Ángeles.

La mayoría de los delitos violentos en Estados Unidos han disminuido en los últimos años. En Chicago, los homicidios disminuyeron 31%, alcanzando 278 hasta agosto, según datos policiales. En Portland, los homicidios de enero a junio disminuyeron 51%, con un total de 17 este año, en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los datos.

En Portland, la instalación del ICE ha sido blanco de protestas nocturnas durante meses, las cuales alcanzaron su punto máximo en junio, cuando la policía local declaró un disturbio, y desde entonces se han registrado enfrentamientos menores. Durante el fin de semana, multitudes más grandes se reunieron afuera de la instalación, y los agentes federales lanzaron gas lacrimógeno.

Un tribunal de apelaciones ha programado argumentos para el jueves en el intento del gobierno de sortear las decisiones de un tribunal inferior y desplegar a la Guardia Nacional en Portland.

La gobernadora de Oregon, la demócrata Tina Kotek, dijo que se reunió el martes con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y le dijo que no hay “insurrección” en el estado.

“Oregon está unido contra la vigilancia militar en nuestras comunidades”, dijo Kotek.

El jefe de policía de Portland, Bob Day, señaló el martes que su departamento necesita trabajar de manera más estrecha con los agentes federales con el fin de destinar más agentes a las instalaciones del ICE.

“Hemos tratado de coordinar eso con la respuesta federal, porque tenemos políticas distintas, expectativas distintas en cuanto a los procedimientos”, subrayó.

Noem declaró el martes a Fox News que le informó al alcalde de Portland, Keith Wilson, que si la ciudad no reforzaba la seguridad en el edificio del ICE, obtenía apoyo de las autoridades locales e implementaba otras medidas de seguridad, entonces “vamos a enviar cuatro veces más agentes federales al lugar”.

En septiembre, un juez federal dijo que el gobierno violó “deliberadamente” la ley federal al desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles por protestas sobre redadas de inmigración.