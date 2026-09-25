El juicio contra Caleb Flynn, exconcursante de American Idol, sumó un nuevo capítulo esta semana cuando la mujer con la que mantenía una relación extramarital declaró que el acusado le confesó en mensajes de texto que estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas, su trabajo y su hogar por estar con ella.

Flynn enfrenta cargos por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn, de 37 años, ocurrido el 16 de febrero en la vivienda familiar de Tipp City, Ohio. La fiscalía sostiene que el exaspirante al programa musical mató a su pareja mientras sus dos hijas dormían en una habitación contigua y luego alteró la escena para hacer creer que se trató de un robo. Él se ha declarado inocente.

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Durante su testimonio, Alleigha Botner relató que sostuvo una relación de casi dos años con Flynn y leyó varios de los mensajes que ambos intercambiaron antes del crimen.

Según el testimonio, en septiembre de 2025 Flynn escribió que estaba dispuesto a perder “sus hijas, un cuarto de millón de dólares, un trabajo bien remunerado y un lugar donde vivir” con tal de continuar la relación. Un mes después, también habría dicho que abandonar a su esposa arruinaría la vida de sus hijas, pero que aun así lo haría.

Botner declaró además que ambos se referían despectivamente a Ashley en sus conversaciones y que el acusado expresó en repetidas ocasiones el deseo de que su esposa muriera. La testigo también reconoció que ella misma llegó a escribir mensajes manifestando odio hacia la víctima.

Los fiscales han presentado los mensajes como una pieza clave para demostrar que el asesinato fue planificado. De acuerdo con la acusación, Flynn intercambió más de 100,000 mensajes con su amante durante el año previo a la muerte de Ashley, incluyendo textos en los que hablaba de formas de matarla sin enfrentar consecuencias.

Investigadores del Buró de Investigación Criminal de Ohio también testificaron que la evidencia física contradice la versión inicial de Flynn, quien llamó al 911 asegurando que un intruso había irrumpido en la casa. Según los peritos, no había señales de entrada forzada ni indicios de una pelea, lo que refuerza la teoría de que la escena fue manipulada.

El proceso continúa

Caleb Flynn, de 40 años, enfrenta varios cargos, entre ellos asesinato, asesinato agravado, agresión grave, manipulación de evidencia e intimidación de testigos. El juicio continúa en Ohio y será el jurado quien determine su responsabilidad penal.