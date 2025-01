Uno de los inversionistas más exitosos de la historia es Warren Buffett, un empresario estadounidense de 94 años, el cual se ha vuelto reconocido en el mundo de los negocios debido a su gran aporte en Apple.

Sin embargo, el magnate no solo ha sorprendido a todos por la cantidad de dinero que ha generado en la empresa de tecnología, sino por la particular dieta que lleva, la cual parece ser el secreto de su longevidad.

De hecho, durante una entrevista para la revista “Fortune”, Buffett resaltó que la forma en la que se alimenta es similar a la de un niño de seis años, a base de bebidas gaseosas y hamburguesas.

De acuerdo con el empresario, un día decidió revisar las tablas actuales de mortalidad y encontró que las personas que menos mueren son los niños que rondan esa edad, por lo que tomó la decisión de adaptar su estilo de vida.

En ese sentido, explicó que, para comenzar el día de la mejor manera, bebe una Coca-Cola tradicional en las mañanas y evita reducir el azúcar a los alimentos que consume a diario.

Además, sostuvo que el porcentaje de agua que hay en su cuerpo, realmente fue reemplazado con esta famosa bebida, ya que habitualmente llega a tomar alrededor de cinco gaseosas.

Para complementar el menú, mencionó que desde hace 54 años come el mismo desayuno en McDonald’s, pero que, para no aburrirse, creó una particular dinámica que depende del comportamiento de sus acciones.

Sin embargo, Buffett considera que la alimentación no es lo único importante para conservar el cuerpo a lo largo de los años y es por eso que ha incorporado un exigente reto de lectura, el cual consiste en leer al menos 500 páginas de un libro todos los días.

Adicionalmente, cumple con jornadas laborales de 12 horas y ciclos de sueño de ocho, asegurando que el secreto para su longevidad no está en lo que consume, sino en mantener los niveles de estrés regulados y permitirle al cuerpo descansar el tiempo necesario.

Por lo que parte de su dieta se basaba en los gustos que siempre lo han acompañado, pero se vuelve más estricto cuando se pone en duda su filosofía financiera.