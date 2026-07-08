Nueva York. Un rascacielos en construcción en Manhattan, que estaba en riesgo de derrumbe, fue estabilizado el martes por la noche y las autoridades levantaron algunas órdenes de evacuación de edificios cercanos.

“Hemos estado monitoreando el edificio durante muchas horas y no hemos visto ningún movimiento”, dijo Ahmed Tigani, comisionado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, en una conferencia de prensa.

Al caer la noche se permitió la vuelta de los residentes a varios de los siete edificios que fueron evacuados como medida de precaución.

Las cuadrillas comenzaron el martes con las reparaciones de emergencia para estabilizar un rascacielos de Manhattan, después de que algunas columnas se pandearon y algunos niveles se hundieron, provocando una serie de evacuaciones en el lugar y sus alrededores.

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El mal estado de la obra en el edificio de la década de 1970 —el cual está siendo readaptado en apartamentos de lujo— se detectó a primera hora del martes. Los trabajadores de la construcción que se encontraban en el lugar y las personas en edificios cercanos, incluidos una escuela, oficinas diplomáticas y varios hoteles, en el concurrido corredor de Midtown, fueron desalojados a toda prisa después de que los bomberos se presentaron a eso de las ocho de la mañana. El alcalde, Zohran Mamdani, lo describió como “una situación extremadamente grave”.

Su oficina informó más tarde que un equipo había evaluado el edificio “piso por piso” y que no observó movimiento adicional de las columnas dañadas, dando luz verde a los contratistas para avanzar con las reparaciones de emergencia. El martes por la noche, se podía ver a trabajadores apuntalando los daños dentro del reluciente rascacielos de vidrio y acero.

Se espera que esa labor continúe, afectando una zona de Manhattan próxima a la famosa estación Grand Central, que es un punto de referencia tanto para viajeros y residentes como para turistas.

Temores de derrumbe motivaron órdenes de evacuación

El edificio, que es la antigua oficina central del gigante farmacéutico Pfizer, está a poca distancia de lugares emblemáticos de la ciudad de Nueva York, como el edificio Chrysler y la sede de las Naciones Unidas.

Leila Bozorg, una de las vicealcaldesas de Mamdani, dijo que “es alentador” que el edificio no parecía estar desplazándose mientras los funcionarios subían a los pisos dañados y los pasaban en su camino al piso 37, el último.

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Pero desde la calle se podía ver a través de una gran ventana de vidrio en el piso 21 una columna estructural sumamente deformada. El departamento de bomberos, que también publicó imágenes de la columna, dijo que encontraron varias grietas y pisos que se hundían.

Horas antes, cuando se le preguntó si había preocupación por un derrumbe, el jefe del Departamento de Bomberos John Esposito dijo que, por la forma en que está construido el edificio con estructura de acero, “no sería un colapso total, sería más bien un colapso localizado”.

Aun así, los edificios y calles cercanas siguieron desalojados durante gran parte del día, entre ellos, una escuela y el consulado de Israel al otro lado de la calle. El antiguo edificio de Pfizer estaba prácticamente vacío en ese momento, salvo por los trabajadores de la construcción.

Vigas de soporte dobladas en el interior de 235 East 42nd Street, el 7 de julio de 2026, en Nueva York. ( The Associated Press )

Ramesh Yallappa, un turista que fue evacuado de un hotel cercano, dijo que cuando se ordenó la evacuación inmediata el martes por la mañana, temió en un principio que se tratara de un incendio en el hotel.

“En ese momento, estábamos muy, muy asustados”, afirmó.

Promotor dice que nueva ampliación provocó el daño

Con más de 1,600 unidades, los desarrolladores dicen que el proyecto es la mayor conversión de oficinas a viviendas en la historia de la ciudad. Gensler, la firma de arquitectura que encabeza el proyecto, dice en su sitio web que está transformando un par de edificios de oficinas de la década de 1970 al agregar más de una docena de pisos y rediseñar una torre contigua.

Los registros del departamento de edificios muestran que el proyecto ha sido multado por la ciudad por varias violaciones de seguridad, incluida la caída de vidrio y metal del edificio, junto con un incidente en el que un trabajador cayó de una escalera.

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Portavoces de Gensler y MetroLoft, el desarrollador del proyecto, no respondieron a mensajes en busca de comentarios.

Pero en una declaración a The New York Times, MetroLoft enfatizó que el edificio en sí no está en riesgo de colapso y que no cayó ningún escombro de la obra.

Nathan Berman, fundador de MetroLoft, dijo a The Wall Street Journal que el daño probablemente fue debido al peso adicional de ensanchar los 15 pisos superiores, más o menos, del edificio. Quizá no se reforzó adecuadamente las dos columnas que se pandearon, dijo al periódico.

“¿Por qué esas dos columnas en particular y nada más? No lo sabemos”, dijo Berman al Journal. “Estamos investigando eso”.

Sostuvo que la integridad del edificio no se vio comprometida.

“El 95% del edificio, la estructura es sólida y está intacta”, dijo Berman al Journal. “No hay manera de que esta esquina de una pequeña ampliación de repente derribe este edificio”.

Expertos señalan que se podrían necesitar más reparaciones

Emily Guglielmo, ingeniera estructural radicada en California, dijo que las columnas que se pandearon probablemente no tengan reparación, por lo que tendrán que ser retiradas y reemplazadas.

“Muchas de estas cosas —grietas, deformaciones, hundimientos— estos elementos probablemente no se puedan recuperar”, explicó.

Reemplazar las columnas requerirá un análisis riguroso, y las reparaciones serán costosas, indicaron los expertos.

La solución a corto plazo es apuntalar la estructura y los pisos, dijo Abi Aghayere, profesor de ingeniería estructural en la Universidad Drexel de Filadelfia.

El apuntalamiento implica instalar andamios de cuatro patas para soportar temporalmente la carga que la estructura se supone que debe soportar hasta que se puedan reemplazar las columnas, indicó Aghayere.

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Yi Bao, profesor asociado de ingeniería civil en el Stevens Institute of Technology en Nueva Jersey, dijo que el edificio podría tener daños más allá de las columnas que se pandearon, lo que podría haber redistribuido las cargas a otras partes del edificio.

Ed Miller, un residente de la zona, dijo que camina bajo los andamios del edificio varias veces al día, pero que en adelante buscará otras rutas a casa.

“El edificio era bastante viejo”, dijo Miles Grant, quien dijo que solía trabajar en el inmueble. “Definitivamente, necesitaba mucho trabajo para estar listo para uso residencial”.