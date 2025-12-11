Esstados Unidos impuso el jueves sanciones contra tres sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro, entre otros, mientras el presidente Donald Trump busca ejercer mayor presión sobre la nación sudamericana.

Las nuevas sanciones contra Franqui Flores, Carlos Flores y Efraín Campo llegan un día después de que Trump anunciara que Estados Unidos había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela. Las sanciones también incluyen a seis empresas acusadas de transportar petróleo venezolano.

10 Fotos El barco, con nombre Skipper, salió el 2 de diciembre con unos 2 millones de barriles de crudo pesado, de los cuales cerca de la mitad pertenecía a un importador de Cuba.

Un funcionario del Departamento del Tesoro confirmó las sanciones bajo condición de anonimato antes del anuncio oficial previsto para más tarde el jueves.

Las sanciones tienen como fin negarles acceso a cualquier propiedad o activo financiero que posean en Estados Unidos, y las penalidades están diseñadas para impedir que empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos. Los bancos e instituciones financieras que violen esa prohibición se exponen a sanciones o acciones regulatorias.

No es la primera vez que la familia de Maduro se ve envuelta en un toma y daca político. En octubre de 2022, Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados a cambio de que Estados Unidos liberara a Flores y Campo, quienes habían estado presos durante años por condenas relacionadas con narcóticos.

Las últimas acciones de Estados Unidos contra Venezuela se producen después de una serie de ataques mortales que el país ha llevado a cabo contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, que han dejado al menos 87 muertos desde principios de septiembre.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que el país está involucrado en un “conflicto armado” con los carteles de la droga.