IRBIL, Irak. El ejército estadounidense informó el viernes que disparó contra otro buque mercante que intentaba romper el bloqueo de los puertos iraníes, mientras que Irán atacó posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico.

Estados Unidos e Irán no dieron señales de ceder en su conflicto tras 13 noches consecutivas de ataques. Con la reanudación de los combates y la incertidumbre diplomática, ambas partes tomaron medidas que sugieren una posible escalada. Las embajadas estadounidenses en Oriente Medio comenzaron a alertar a los estadounidenses en la región sobre la posible reducción de sus opciones para evacuar, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní aconsejó a los residentes de los países vecinos que se mantuvieran alejados de las bases con tropas estadounidenses.

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Las fuerzas estadounidenses inmovilizaron el buque mercante M/T Lavine en el Golfo de Omán después de que intentara burlar el bloqueo al menos cuatro veces, según informó a la Associated Press el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos. Hawkins recalcó que la tripulación había sido advertida y no acató las órdenes. Posteriormente, los militares abrieron fuego contra la sala de máquinas. Este es el segundo buque mercante inmovilizado desde que el ejército reimplantó el bloqueo. El Comando Central de Estados Unidos también informó haber desviado 12 embarcaciones.

El mismo día en que se reimplantó el bloqueo naval, el ejército estadounidense anunció que abrió fuego contra el petrolero Belma, con bandera de Curazao, que navegaba hacia la isla de Kharg, principal terminal de exportación de petróleo de Irán en el Golfo Pérsico. Tras ignorar el barco varias advertencias, un avión estadounidense inutilizó el buque mercante disparando un misil contra su chimenea el 15 de julio.

El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump describió las negociaciones con Irán como “las más serias que hemos visto hasta ahora”, a pesar de que Estados Unidos ha lanzado ataques diarios.

“Estamos listos para la acción, pero estamos dialogando con ellos”, declaró Trump a la prensa, añadiendo que “no tiene prisa” por poner fin a la guerra.

Prometiendo que Irán “no cederá ante la intimidación estadounidense”, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, destacó las conversaciones en curso con dos potencias mundiales a menudo enfrentadas a los estadounidenses —China y Rusia— y advirtió en una entrevista con la agencia de noticias semioficial Tasnim que la República Islámica “no se deja intimidar por las amenazas ni cederá ante la presión”.

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En el centro del conflicto se encuentra el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el suministro energético mundial que ha sido bloqueado por los ataques iraníes, lo que ha disparado los precios del combustible y provocado una grave crisis económica.

Estados Unidos ataca objetivos en Irán y países de la región

En la ciudad de Erbil, al norte de Irak, donde reside un contingente de asesores militares estadounidenses, funcionarios de seguridad informaron el viernes que las fuerzas lideradas por Estados Unidos derribaron cinco drones cargados de explosivos. Repetidas explosiones resonaron en Erbil, capital de la región semiautónoma kurda de Irak, y se observaron columnas de humo negro cerca del aeropuerto, donde se encuentran desplegadas las fuerzas estadounidenses. Funcionarios militares estadounidenses no respondieron a la solicitud de comentarios sobre los aparentes ataques.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que atacó la base estadounidense en Udairi, Kuwait, incendiando y destruyendo tres almacenes de municiones. También afirmó haber atacado una torre de vigilancia de la Quinta Flota de la Armada estadounidense, con base en Baréin, la cual, según indicó, resultó dañada.

El Comando Central de Estados Unidos no respondió a las preguntas sobre estas afirmaciones. Tanto Baréin como Jordania declararon haber interceptado ataques aéreos iraníes el viernes.

Mientras se lanzaban numerosos ataques contra bases de Estados Unidos y sus aliados, Estados Unidos atacó una base naval de la Guardia Revolucionaria en el norte de Irán, según informaron las agencias de noticias semioficiales Fars e ISNA. También se reportaron explosiones de bombardeos estadounidenses en la isla iraní de Qeshm, base de activos navales que incluyen drones que Irán puede usar para atacar embarcaciones en el estrecho, así como en la provincia de Isfahán, donde se encuentra una importante base aérea iraní y uno de los sitios nucleares de Irán.

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Según informes, ataques adicionales alcanzaron la provincia sudoccidental iraní de Juzestán y la provincia meridional de Fars.

El Comando Central afirmó que el último ataque aéreo tenía como objetivo “debilitar aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y buques comerciales que transitan por aguas regionales”, mientras Estados Unidos presiona para reabrir el estrecho, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas del mundo en tiempos de paz.

Los ataques de los hutíes otorgan a Irán mayor influencia en posibles negociaciones

Una delegación diplomática de Omán, que ha participado en los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán, estuvo en Teherán el viernes para discutir la gestión del tráfico marítimo en el estrecho, según la agencia estatal de noticias iraní.

La capacidad de Irán para bloquear el estrecho —y provocar un caos económico mucho más allá de Oriente Medio— le otorga una enorme influencia en las negociaciones. Sus aliados hutíes incrementaron esa influencia al atacar dos petroleros saudíes en el Mar Rojo el jueves, aumentando así los riesgos para el transporte marítimo a través de otra ruta vital para el petróleo de Oriente Medio.

Los ataques cumplieron la amenaza de los hutíes de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb al tráfico marítimo vinculado a Arabia Saudí. Este estrecho, situado en el extremo sur de la península arábiga, conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, y por él transita alrededor del 12% del comercio mundial, incluyendo una cuarta parte del tráfico global de contenedores.

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El paso se ha vuelto crucial para Arabia Saudí, que se ha visto obligada a desviar millones de barriles de petróleo diarios para evitar el estrecho.

Trump ha amenazado con un “castigo militar severo” contra los hutíes si continúan sus ataques contra buques.

El precio del crudo Brent, de referencia internacional, bajó ligeramente el viernes hasta situarse en torno a los 96 dólares, pero sigue estando considerablemente por encima de los niveles previos al inicio de la guerra, cuando se cotizaba a unos 72 dólares el barril. Los automovilistas en Estados Unidos vieron cómo los precios de la gasolina subían hasta un promedio de 4,11 dólares el galón, según la AAA.

No hay señales de avances diplomáticos mientras el número de víctimas de la guerra sigue aumentando.

Más allá del impacto económico, el número de víctimas también fue evidente: el Ministerio de Salud iraní informó de que 3,434 personas han muerto desde el comienzo de la guerra.

Por otro lado, la Organización Marítima Internacional informó de que al menos 6,000 marineros se encontraban varados en unos 400 buques en el estrecho de Ormuz.