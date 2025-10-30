WASHINGTON. El Secretario de Defensa Pete Hegseth anunció el miércoles que el ejército de Estados Unidos llevó a cabo otro ataque contra un barco que, según él, transportaba drogas en el océano Pacífico oriental, matando a las cuatro personas a bordo de la embarcación, mientras la administración Trump sigue su polémica campaña contra los cárteles de drogas en las aguas de América del Sur.

Hegseth dijo en una publicación en redes sociales que la inteligencia determinó que la embarcación “transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”. Afirmó que el ataque se realizó en aguas internacionales y que ninguna fuerza de Estados Unidos resultó dañada. Un video publicado por Hegseth muestra un barco explotando en llamas y humo.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.



This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

La administración Trump ha estado llevando a cabo una campaña de casi dos meses en las aguas de América del Sur, mientras refuerza las fuerzas militares de EE. UU. en la región.

Esto ha alimentado la especulación de que las acciones están dirigidas a destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien EE. UU. ha acusado de narcoterrorismo.

La administración Trump no ha mostrado evidencia alguna que respalde sus afirmaciones sobre los barcos que han sido atacados, su conexión con los cárteles de droga, o incluso la identidad de las personas muertas en los ataques que comenzaron a principios de septiembre.