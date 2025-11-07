Nueva York. La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos emitió este viernes una orden para restringir los lanzamientos y reingresos de cohetes comerciales en horario nocturno, de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., hora local.

La orden tiene como objetivo “garantizar la seguridad de las aeronaves y la eficiencia del Sistema Nacional del Espacio Aéreo”.

SpaceX tiene programados tres lanzamientos durante el horario restringido la próxima semana: dos desde Florida y uno desde California.

Las restricciones también podrían afectar el lanzamiento de una misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) para estudiar el campo magnético y la atmósfera de Marte.

El despegue de esta misión, bautizada ESCAPADE, está programado para las 2:45 p.m. hora del Este desde Florida, antes de que entre en vigor la restricción, pero si se produce un retraso, podría quedar en tierra indefinidamente.

El pasado 13 de octubre, SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, lanzó su undécimo Starship, el cohete más grande y poderoso jamás construido, desde su base en Starbase, Texas, como parte de su plan para desarrollar un sistema reutilizable capaz de llevar humanos a la Luna y Marte.

En lo que va de 2025, Estados Unidos ha mantenido un ritmo récord de actividad espacial, con más de 120 lanzamientos orbitales, la mayoría a cargo de SpaceX, que ya superó las 110 misiones antes de noviembre.

La NASA, por su parte, continúa impulsando misiones científicas y prepara nuevas fases del programa Artemis, mientras que Blue Origin, de Bezos, retomó en agosto sus vuelos suborbitales tripulados con la misión NS-26, consolidando la expansión del sector espacial privado del país.