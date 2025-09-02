El presidente Donald Trump anunció esta tarde que el Comando Espacial de EE. UU. será trasladado de Colorado a Alabama, revirtiendo una decisión tomada durante la era de Joe Biden de mantenerlo en su ubicación temporal.

Las funciones del Comando Espacial incluyen operaciones como facilitar la navegación por satélite, las comunicaciones de las tropas y emitir alertas sobre lanzamientos de misiles.

Alabama y Colorado han competido durante mucho tiempo por quedarse con el Comando Espacial, ya que su presencia tiene un impacto económico significativo en la región. Además, se ha convertido en un premio político, con funcionarios electos de ambos estados asegurando que el suyo es la mejor ubicación.

Trump dice que el voto por correo fue un “factor importante” en la decisión de sacar el Comando Espacial de Colorado

Al anunciar que la sede del Comando Espacial estaría en Alabama, Trump afirmó que el “gran problema” que tiene con Colorado es su uso del voto por correo. Trump ha sostenido durante años —sin pruebas claras— que el voto por correo aumenta el fraude electoral, y busca prohibir esta práctica en las elecciones de EE. UU.

“Así que eso fue un factor importante”, dijo Trump sobre el traslado del centro de comando de la Fuerza Espacial.

El presidente afirmó que el voto por correo conduce a “elecciones automáticamente corruptas”.

Esta fue la primera vez que Trump habló públicamente en una semana. Aunque fue visto dirigiéndose a su campo de golf durante el fin de semana y concedió algunas entrevistas, permaneció fuera del ojo público durante un periodo inusualmente largo.