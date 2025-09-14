Mientras en estados como Texas se multiplican las restrucciones sobre el aborto y los ataques legales contra médicos que prescriben píldoras para la interrupción del embarazo, California avanza en la dirección opuesta con una nueva ley.

La legislatura estatal analiza esta semana el proyecto AB 260, que permitiría a proveedores de salud enviar de manera anónima medicamentos para interrumpir embarazos a otros estados, lo que podría redefinir el acceso al aborto con medicamentos en todo Estados Unidos.

El texto del proyecto AB 260 no solo protegería la identidad del médico, sino también la del paciente y la de la farmacia que realiza el envío en todo el país.

El régimen de dos fármacos (mifepristona y misoprostol) se utiliza en más del 60 por ciento de los abortos en Estados Unidos, y cerca de una cuarta parte de ellos se realizan ya por telemedicina, según datos de la Society of Family Planning.

Tal como detalló NPR, con esta nueva iniciativa, médicos, farmacéuticos y otros profesionales autorizados podrían dejar su nombre fuera de las etiquetas de las recetas, reduciendo así el riesgo de acoso o acciones legales.

El mismo estudio mencionado reveló que estas leyes facilitaron alrededor de 12.000 abortos mensuales, en su mayoría a pacientes de los casi 24 estados con restricciones severas.

Dónde está prohibido y dónde se permite el aborto en Estados Unidos

El mapa del aborto en Estados Unidos presenta una fuerte división, con estados que restringieron casi por completo el acceso y otros que lo han protegido mediante leyes y hasta reformas constitucionales.

De acuerdo a un informe de NewsWeek, los siguientes 14 estados prohíben el aborto:

Alabama

Arkansas

Dakota del Sur

Idaho

Kentucky

Luisiana

Misisipi

Misuri

Oklahoma

Tennessee

Texas

Virginia Occidental

Es sobre todo en estas jurisdicciones donde la ley AB 260 de California podría incidir en el acceso al aborto, ya que protegería la identidad de todas las personas involucradas en el envío de dichos medicamentos desde afuera.