ATLANTA. Una mujer embarazada de Georgia fue declarada con muerte cerebral tras una emergencia médica y ha sido mantenida con respiración asistida durante tres meses por los médicos para dar tiempo suficiente a que nazca el bebé y cumplir con la estricta ley antiaborto de Georgia, denunciaron los miembros de la familia.

El caso es la última consecuencia de las prohibiciones del aborto introducidas en algunos estados desde que el Tribunal Supremo anuló el caso Roe contra Wade hace tres años.

Adriana Smith, madre y enfermera de 30 años, fue declarada con muerte cerebral -lo que significa que está legalmente muerta- en febrero, según declaró su madre, April Newkirk, al canal de televisión WXIA de Atlanta.

Newkirk dijo que su hija tuvo intensos dolores de cabeza hace más de tres meses y acudió al Hospital Northside de Atlanta, donde recibió medicación y fue dada de alta. A la mañana siguiente, su novio la despertó jadeando y llamó al 911. El Hospital de la Universidad de Emory determinó que tenía coágulos de sangre en el cerebro y más tarde fue declarada con muerte cerebral.

Según Newkirk, Smith está embarazada de 21 semanas. Retirar los tubos de respiración y otros dispositivos de salvamento probablemente mataría al feto.

Ninguno de los dos hospitales respondió inmediatamente a los correos electrónicos enviados el jueves por The Associated Press.

La prohibición del aborto en Georgia

La familia de Smith dijo que los médicos de Emory les han dicho que no se les permite detener o retirar los dispositivos que mantienen su respiración debido a una disposición de la ley estatal que prohíbe el aborto después de que se pueda detectar actividad cardíaca, generalmente alrededor de las seis semanas de embarazo.

La ley se aprobó en 2019, pero no se aplicó hasta después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el caso Roe contra Wade en 2022, abriendo la puerta a las prohibiciones estatales del aborto. La prohibición de Georgia incluye una excepción si el aborto es necesario para mantener la vida de la mujer.

La familia de Smith, incluido su hijo de cinco años, sigue visitándola en el hospital.

Newkirk dijo que los médicos dijeron a la familia que el feto tiene líquido en el cerebro y que están preocupados por su salud.

“Está embarazada de mi nieto. Pero puede que sea ciego, que no pueda andar, que no sobreviva una vez que nazca”, dijo Newkirk. Newkirk no ha comentado si la familia quiere que se le retire a Smith el soporte vital.

¿Quién tiene derecho a tomar estas decisiones?

Monica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong, que es la demandante principal en contra la estricta ley del aborto de Georgia, dijo que la situación es problemática.

“Su familia merecía el derecho a tener poder sobre sus decisiones médicas”, dijo Simpson en un comunicado. “En lugar de ello, han soportado más de 90 días de retraumatización, costosos gastos médicos y la crueldad de no poder resolver y avanzar hacia la curación”.

Lois Shepherd, bioeticista y profesora de Derecho en la Universidad de Virginia, dijo que no cree que la ley de Georgia requiera soporte vital en este caso.

Pero dijo que es incierto si un estado podría insistir en que Smith permanezca con respiración artificial y otros dispositivos desde el fallo de Dobbs v. Organización Jackson de Salud de la Mujer, que anuló todas las partes de la sentencia Roe, incluyendo la conclusión de que los fetos no tienen los derechos de las personas.

“Antes de Dobbs, un feto no tenía ningún derecho”, dijo Shepherd. “Y el interés del Estado en la vida del feto no podía ser tan fuerte como para superar otros derechos importantes, pero ahora no lo sabemos”.

Un foco de atención sobre la ley del aborto de Georgia

La ley de Georgia confiere la condición de persona al feto. Los partidarios de la personificación afirman que los óvulos fecundados, los embriones y los fetos deben ser considerados personas con los mismos derechos que los ya nacidos.

El senador estatal de Georgia Ed Setzler, un republicano que patrocinó la ley de 2019, dijo que apoyaba la interpretación de Emory.

“Creo que es completamente apropiado que el hospital haga lo que pueda para salvar la vida del niño”, dijo Setzler. “Creo que esta es una circunstancia inusual, pero creo que resalta el valor de la vida humana inocente. Creo que el hospital está actuando adecuadamente”.

Setzler dijo que cree que a veces es aceptable retirar el soporte vital a alguien que tiene muerte cerebral, pero dijo que la ley es “una comprobación apropiada” porque la madre está embarazada.

“Creo que hay una vida humana valiosa que tenemos la oportunidad de salvar y creo que lo correcto es salvarla”, dijo. “Sugerir lo contrario es declarar que el niño no es humano”.

Según Setzler, los familiares de la mujer tienen “buenas opciones”, entre ellas quedarse con el niño u ofrecerlo en adopción.