Durante la noche del sábado, un incidente con disparos cerca de la Casa Blanca provocó una respuesta del Servicio Secreto, luego de que agentes reportaran que abrieron fuego contra un hombre que presuntamente disparó en el área.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se encontraba en la residencia en ese momento, pero resultó ileso. De acuerdo con las autoridades, los disparos no lograron penetrar el perímetro de seguridad.

Una persona que caminaba por la zona resultó herida durante el tiroteo y se encuentra en estado crítico. Hasta el momento, no está claro si la víctima fue alcanzada por el sospechoso o por disparos de los agentes del Servicio Secreto.

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El principal sospechoso murió en el hospital tras recibir varios disparos durante el enfrentamiento.

Sobre el presunto atacante, las autoridades lo identificaron como Nasir Best, de 21 años y residente de Maryland.

Según reportes de CNN, que cita fuentes oficiales, esta sería la tercera vez que Best tuvo un incidente con el Servicio Secreto. En junio de 2025, habría bloqueado un carril de acceso a la Casa Blanca y fue detenido, aunque en ese momento no fue considerado violento.

Posteriormente, cerca de un mes después, fue arrestado nuevamente tras intentar ingresar a la entrada vehicular del complejo de la Casa Blanca. Tras ese incidente, un juez le habría prohibido acercarse al área.

Las autoridades también señalaron que el hombre tenía historial psiquiátrico y habría afirmado en el pasado que él era “Dios”.

Ningún agente del Servicio Secreto resultó herido.

Este incidente ocurre casi un mes después de un presunto intento de asesinato contra el presidente el 25 de abril, durante la Cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington. En ese caso, el acusado, Cole Tomas Allen, permanece bajo custodia federal.