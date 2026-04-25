Unos estudiantes de secundaria de Mississippi muy espabilados, evitaron que su autobús escolar se estrellara después de que el conductor se desmayara mientras circulaba por una autopista de cuatro carriles.

El autobús acababa de salir el miércoles de la Hancock Middle School, en el condado de Hancock, con unos 40 niños a bordo, cuando Leah Taylor, de 46 años, sufrió un ataque de asma. Buscó su medicación, pero se desmayó antes de conseguirla.

En cuestión de segundos, los estudiantes entraron en acción.

Jackson Casnave, de 12 años, que estaba sentado justo detrás del conductor, se dio cuenta de que el autobús empezaba a desviarse. Casnave agarró el guía y dijo a los demás que pidieran ayuda.

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“No tuve tiempo de procesar mis emociones”, dijo Casnave. “Sólo quería asegurarme de que nadie saliera herido”.

Otro estudiante de sexto, Darrius Clark, de 12 años, pisó el freno y entre los dos consiguieron maniobrar el autobús y estacionarlo.

Kayleigh, la hermana de Clark, de 13 años, corrió de la parte trasera del autobús a la delantera y llamó al 911. Dijo más tarde que apenas podía oír al operador de emergencias porque había muchos estudiantes gritando.

“Tenía miedo, pero también tenía que ayudar”, dijo Kayleigh Clark, alumna de octavo curso.

Su compañera de octavo, Destiny Cornelius, de 15 años, también corrió a ayudar y se dio cuenta de que Taylor tenía un nebulizador en la mano. Cornelius administró el medicamento mientras McKenzy Finch, de 13 años y estudiante de sexto grado, sujetaba la cabeza de Taylor.

Finch también cogió el teléfono de Taylor, que estaba sonando, y contó lo sucedido al equipo de transporte del distrito.

“Estoy agradecido a mis alumnos”, dijo Taylor, que se ha recuperado totalmente. “Ellos son los que salvaron mi vida y la de todos los que iban en ese autobús”.

Los estudiantes fueron homenajeados el viernes en un acto de motivación y la semana que viene irán de excursión a comer a un restaurante de su elección.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.