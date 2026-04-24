Tampa, Florida. Las autoridades policiales de Florida informaron que han encontrado el cuerpo de uno de los dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) desaparecidos en un puente sobre la bahía de Tampa, y revelaron que un compañero de piso ha sido detenido.

El jefe policial del condado Hillsborough, Chad Chronister, señaló que los restos de Zamil Limon fueron hallados en el puente Howard Franklin el viernes por la mañana, pero Nahida Bristy sigue desaparecida.

Indicó que el compañero de piso de Limon, Hisham Saleh Abugharbeih, fue arrestado bajo cargos preliminares que incluyen violencia doméstica, agresión, privación ilegítima de la libertad, manipulación de pruebas, no informar de una muerte y traslado ilegal de un cuerpo.

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“Seguimos buscando activamente a Nahida”, dijo Chronister, apelando a la población para que comparta cualquier información útil.

Chronister y el jefe de policía de la Universidad del Sur de Florida, Chris Daniel, dijeron que los agentes que respondieron a un reporte de violencia doméstica en una casa a aproximadamente 1.6 kilómetros (una milla) del campus pudieron retirar de manera segura a la familia del sospechoso, pero luego el sospechoso se atrincheró dentro de la vivienda y se negó a salir.

Un equipo SWAT respondió antes que el sospechoso salera de manera pacífica. El sospechoso se comunicaba inicialmente con las autoridades, pero luego dejó de hablar, de acuerdo con Chronister.

Limon y Bristy eran una pareja de Bangladesh. Desaparecieron del campus el 16 de abril. Limon, que estudiaba Geografía, Ciencias Ambientales y Políticas Públicas, fue visto por última vez en su casa, en un complejo de apartamentos estudiantiles. Bristy, que estudiaba Ingeniería Química, fue vista por última vez una hora después en un edificio de la Facultad de Ciencias del campus.

Un amigo de la familia se comunicó con las autoridades el viernes pasado después de no poder contactar a ninguno de los dos, informó la policía de la USF.