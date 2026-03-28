Desde el pasado domingo 22 de marzo se reportó la desaparición de Eric Fernando Gutiérrez, un auxiliar d de vuelo estadounidense vinculado a la empresa American Airlines, cuya última aparición fue en la ciudad de Medellín en medio de una escala programada.

En horas de la tarde del viernes 27 de marzo, el alcalde Federico Gutiérrez informó sobre el hallazgo de un cuerpo en el corregimiento de Puente Iglesias del municipio de Jericó, Suroeste de Antioquia, que inicialmente correspondería al del estadounidense.

A través de su perfil, el mandatario paisa escribió: “Desde el pasado Domingo, estamos en la búsqueda de Eric Gutiérrez un ciudadano Estadounidense que se encuentra desaparecido. Lamentablemente acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida, entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias. Existe una muy alta probabilidad de que se trate de esta persona”.

PUBLICIDAD

Fuentes de la región le allegaron a EL TIEMPO el reporte de las autoridades al respecto del hallazgo del cuerpo. En este, se informa que pobladores del corregimiento de Puente Iglesias avistaron un posible cuerpo sin vida en aguas de la cañada Río Piedra, a una hora del casco urbano del municipio.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Medellín y este sábado 28 de marzo se confirmó que, en efecto, corresponde al de Eric Fernando Gutiérrez.

El secretario de Seguridad de Medellín, se pronunció al respecto de la confirmación del homicidio de Gutiérrez.

“Lamentamos profundamente la muerte de Eric Fernando Gutiérrez Molina, ciudadano de 32 años, a su familia toda nuestra solidaridad, respeto y acompañamiento en este momento tan doloroso. Desde el primer momento que se reportó su desaparición activamos todas las capacidades institucionales; trabajamos de manera articulada con la Policía, la Fiscalía y en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos”, expresó Villa.

El secretario de Seguridad reveló que desde la desaparición del extranjero se desplegaron las capacidades necesarias para abordar el caso: “De manera inmediata se conformó una capsula investigativa especializada con capacidades de inteligencia y policía judicial que ha venido trabajando sin descanso para esclarecer este caso”.

Villa confirmó que, tras las pesquisas en Medicina Legal, se identificó el cuerpo de Gutiérrez: “Frente a este caso debe haber justicia pronto, de eso nos vamos a encargar. Ayer 27 de marzo fue hallado un cuerpo sin vida en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias, con características similares a las de Eric. De inmediato se coordinó su traslado a Medicina Legal en Medellín y en la mañana de hoy se obtuvieron las huellas dactilares, gracias a la articulación con el FBI y se cotejaron de manera técnica: se confirmó infortunadamente su identidad. Se sigue avanzando con la necropsia que debe estar terminando pronto”.

Además, el alto funcionario de la Alcaldía de Medellín aseguró que continúan las labores de investigación para esclarecer el caso. “Hay un mensaje claro, este hecho no va a quedar impune, los responsables van a caer y van a caer más pronto que tarde”, sentenció Villa.

El secretario de Seguridad también confirmó que se adelantan las gestiones para la repatriación del cuerpo en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, Medicina Legal y American Airlines.