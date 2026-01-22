Medellín se prepara para uno de los conciertos más esperados del año. Bad Bunny cautivará a miles de seguidores con las tres fechas de su show en la capital antioqueña. Sin embargo, no todo resulta como se espera; viajeros han denunciado en las últimas horas las cancelaciones de las reservas de alojamientos realizadas hace varios meses en plataformas como Airbnb y Booking.

Por medio de redes sociales, varios viajeros denunciaron que a última hora les informaron de la cancelación de las reservas, esto con el fin de subir los precios, y aseguran que hay apartamentos cuyo arriendo temporal oscila entre los 20 millones de pesos ($5,500) , durante este 23, 24 y 25 de enero, fechas en las que el ‘conejo malo’ llega a Colombia con su show ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

Kathrin Abdala denunció por medio de su cuenta en TikTok que tras la cancelación utilizó las populares plataformas para buscar un nuevo alojamiento y encontró precios exorbitantes, entre los que destaca “98 millones de pesos ($27 mil) por cuatro días en un “apartamento de lujo” en El Poblado, 87 millones ($24 mil) por un “ático de lujo” con 14 habitaciones y 25 millones ($7 mil) por un apartamento recién renovado de una sola habitación".

“Ni siquiera en un superhotel, en un Airbnb normal, ¿cómo es posible que encuentro precios exorbitantes? Porque es que en mi cabeza no cabe cómo alguien puede cobrar eso por cuatro noches en un hotel en Medellín con cuatro habitaciones, cuatro camas, 98.240.000 ($27,271.42)“, expresó la tiktoker.

Esta no es la única denuncia registrada en las plataformas. Por medio de X, antes Twitter, varios fanáticos que viajan desde otras ciudades al concierto también han registrado la cancelación de sus reservas.

“Este tipo canceló nuestra reserva que teníamos hecha desde julio en Medellín, un día antes del concierto de Bad Bunny. Cero seriedad, cero respeto por el tiempo y el dinero ajeno”, escribió @alejxndrx_07.

Los viajeros detallaron que no solo se han reportado cancelaciones de reservas realizadas por plataformas como Airbnb o Booking; también varios hoteles han realizado esa práctica.

“Tengo amigos que reservaron en hoteles pero igual les cancelaron hoy. Lo que no tiene regulación en turismo es Medellín y su gente”, escribió la misma usuaria.

Son varias las denuncias del arriendo de apartamentos por más de 20 millones, por dos o tres días. Los usuarios piden regular el funcionamiento de estas plataformas

“Dizque 23 millones dos noches en un apartaestudio, ¿y es que me recoge el mismo Bad Bunny desde el aeropuerto?”, escribió @santypersa.

Estefanía Lopera, una de las personas afectadas por las cancelaciones, denunció en diálogo con ‘KienyKe’ que fue notificada por la plataforma Booking cuando faltaban apenas tres noches para viajar a Medellín. Aseguró que se dio bajo el argumento de una supuesta fuga de gas.

“No solo nos cancelaron la reserva de la nada y nos dejaron sin dónde quedarnos, pese a que hicimos la reserva con suficiente tiempo, sino que el hospedaje que habíamos reservado inicialmente en $1.500.000 (del 21 al 28 de enero) ahora aparece como si no tuviera disponibilidad. Es una falta de respeto”, aseguró en el diálogo con el medio.