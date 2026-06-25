Un hombre contra el que se radicaron cargos por la muerte de su esposa, reportada hace 20 años en Utah, falleció bajo custodia de las autoridades en Las Vegas, poco antes de una vista judicial pautada para hoy jueves, según reseño NBC News.

David Vander Meer, un expastor juvenil fue arrestado y acusado por la muerte de su esposa, Bernadette Vandermeer, ocurrida en el Parque Nacional Zion de Utah en el 2006. Vander Meer debía comparecer en la mañana de hoy a una vista de extradición, pero en el Tribunal de Justicia de Las Vegas, pero el juez Eric Goodman informó a la prensa sobre el fallecimiento del recluso al inicio de la audiencia.

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Poco después, la Policía de Las Vegas emitió un comunicado en el que se informó sobre la muerte de un recluso de 49 años. De acuerdo con la Policía, el recluso murió en la madrugada del jueves en un hospital local, a donde fue trasladado para recibir tratamiento por lesiones autoinfligidas. En el comunicado no se reveló la identidad del recluso pero Vander Meer tenía la misma edad y se hallaba recluido en la misma cárcel que el confinado fallecido.

Contra Vander Meer se radicaron cargos por asesinato y fraude de seguros por la muerte de Bernadette, quien cayó al vacío currida el 22 de agosto del 2006.

Barry Diamond, un expastor de la iglesia de la que Vander Meer también fue pastor reveló que la Fiscalía del Condado de Washington en Utah le informó el jueves en la mañana que Vander Meer se había privado de la vida.

En su momento, los investigadores consideraron que las circunstancias de la muerte de Bernadette eran sospechosas, pero el caso se cerró como una muerte accidental. La mujer cayó al vacío mientras escalaba con su esposo una formación rocosa conocida como Angel’s Landing. La pareja había viajado al Parque Nacional Zion con motivo de su aniversario de bodas.

Bernadette Vander Meer ( El Tiempo / GDA )

La investigación se reabrió el año pasado después de que Diamond le dijera a los investigadores de la Fiscalía del Condado de Washington que “creía que la muerte no fue un accidente y que David empujó a Bernadette”.

Entre otras cosas, Vander Meer declaró a los investigadores que aumentó las pólizas de seguro de vida de él y su esposa de $150,000 a $600,000 poco antes del fallecimiento de Bernadette Vander Meer.

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“Al principio no sospeché de David, ni siquiera después de enterarme del seguro de vida”, dijo Diamond. “Pero había estado en contacto con personas que habían estado en su grupo juvenil y cuando supe de su relación con (una fémina de su grupo juvenil que tras la muerte de Bernadetter se convirtió en su esposa, y que fue identificada en documentos judiciales por sus iniciales) SH, pensé: ‘Ese es un motivo’”.

Vander Meer estaba detenido desde el lunes, luego de que los alguaciles federales lo arrestaran con una orden de arresto de Utah.

Según una denuncia recibida por las autoridades en abril del 2022, un antiguo miembro del grupo de jóvenes que pastoreaba Vander Meer, lo acusó de abusar de su posición y manipular menores.

SH, la mujer que se menciona en los documentos judiciales, declaró a la Policía que mantuvo una relación sexual con Vander Meer desde que ella tenía 16 años. Añadió que terminó su relación con Vander Meer la noche antes que partiera con su esposa al Parque Nacional Zion. Sin embargo y por razones que no están claras, no se le dio seguimiento a la declaración de la mujer hasta el año pasado.

Entonces SH dijo recordar que Vander Meer le dijo que “la única manera en que podían estar juntos era si Bernadette no estuviera viva” y que su esposa sospechaba de su infidelidad.

SH admitió que ella y Vander Meer reanudaron su relación sexual y finalmente se casaron en 2008, “para que David pudiera estar incluido en el seguro médico de SH”. Vander Meer fue despedido de su trabajo como pastor juvenil por “organizar fiestas para menores de edad de su iglesia” en su casa, donde había alcohol y juegos de azar.

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La iglesia contrató nuevamente a Vander Meer tras la muerte de su esposa, según reveló Diamond quien aseguro que en ese momento, no sabían de su relación con SH.

“Nos compadecíamos de David”, dijo. “Había pasado por una tragedia. Bernadette formaba parte de nuestra iglesia. La queríamos mucho. Queríamos hacer todo lo posible por David”.

SH fue interrogada por las autoridades de Utah y estaba previsto que fuera la testigo estrella del juicio en su contra. Vander Meer y SH se divorciaron en 2014, y Vander Meer se casó dos veces más.