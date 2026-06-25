Lo que durante casi 20 años se pensó que era un accidente, ha dado un giro inesperado y se ha transformado en un caso de homicidio.

David Vander Meer, un expastor juvenil de Las Vegas, ha sido arrestado y enfrenta cargos de asesinato y fraude al seguro por la muerte de su esposa, Bernadette Vander Meer, que ocurrió en 2006 durante una excursión en el Parque Nacional Zion, en Utah.

De acuerdo con lo que publicó el “Daily Mail”, la pareja decidió visitar este famoso paraje natural para conmemorar su aniversario de bodas. En ese momento, la mujer, que tenía 28 años, se precipitó desde Angel’s Landing, uno de los senderos más populares y desafiantes del parque, mientras disfrutaban de una caminata al amanecer.

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Después del incidente, Vander Meer le dijo a los investigadores que había colocado una cámara para capturar una foto de su esposa con el amanecer de fondo. Según su versión de los hechos, se apartó un momento para mover unas mochilas fuera del marco y, en ese instante, oyó los gritos de Bernadette mientras caía al vacío.

Aunque las autoridades concluyeron inicialmente que se trató de una caída accidental, la familia de la víctima nunca estuvo convencida de esa explicación. “Hice muchas excursiones con ella. Era una auténtica cabra montesa. ¿Que se cayera por un precipicio? ¡Imposible!”, afirmó su padre, Richard Gudenkauf.

David Vander Meer, el expastor juvenil de Las Vegas. ( El Tiempo / GDA )

Las dudas aumentaron con el paso de los años. La madre de Bernadette, Laura Gudenkauf, sostuvo que su hija atravesaba dificultades en su relación sentimental y contemplaba la posibilidad de poner fin al matrimonio. “Ella le dijo que, si no cambiaba, se iba a divorciar de él”, recordó.

A estos datos se añadió un hallazgo que intrigó a los investigadores: justo antes de su muerte, la pareja había elevado sus pólizas de seguro de vida de $150,000 a $600,000 cada una. Tras el fallecimiento de Bernadette, Vander Meer recibió $567,000 por el seguro.

Pese a esas circunstancias, el expediente permaneció cerrado durante años. La situación cambió en 2022, cuando las fuerzas del orden recibieron información relacionada con la conducta del exlíder religioso dentro de un grupo juvenil de la iglesia donde trabajaba.

Durante las investigaciones, se presentó el testimonio de una exmiembro de esa congregación, quien reveló que había tenido una relación sexual con Vander Meer desde que tenía 16 años. La mujer contó que el pastor de aquel entonces le hacía regalos, le prestaba atención especial y hasta le habría dado un teléfono secreto para que pudieran comunicarse.

La declaración también sacó a la luz un detalle que se volvió crucial en la reapertura del caso. Según la testigo, en una ocasión Vander Meer comentó que la única manera de que ellos pudieran estar juntos era que Bernadette “ya no estuviera viva”.

Con los recientes testimonios y pruebas recolectadas, las autoridades han tomado la decisión de presentar cargos contra el expastor. Vander Meer fue arrestado por la Oficina del Alguacil de Estados Unidos el 22 de junio y actualmente se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Clark, en Nevada, a la espera de su audiencia judicial programada para el 25 de junio.