Un futbolista francés de 21 años fue declarado con muerte cerebral luego de un trágico accidente por ahogamiento ocurrido en el río Ródano, cerca de la ciudad de Lyon, en el este de Francia.

El jugador, identificado como Kenzo Kies, fue trasladado de emergencia a un hospital el lunes en horas de la tarde, tras ser rescatado del agua en un operativo de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir, según publicó The Sun.

De acuerdo con reportes de las autoridades locales, el incidente ocurrió alrededor de las 5:30 p. m., cuando varias personas fueron arrastradas por una fuerte corriente en la zona de las cascadas de Feyssine. En total, cuatro personas habrían sido afectadas por el peligroso flujo de agua.

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Servicios de rescate indicaron que dos de los involucrados lograron salir por sus propios medios sin necesidad de atención médica. Otro fue rescatado y reanimado en el lugar antes de ser trasladado en condición estable a un hospital cercano.

Kies, sin embargo, permaneció desaparecido durante varios minutos hasta que buzos especializados lograron localizarlo en el agua. Tras intentos de reanimación, los médicos confirmaron su muerte cerebral.

Las autoridades francesas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente, ocurrido en medio de una intensa ola de calor que afecta gran parte de Europa.

El joven futbolista inició su carrera en las categorías inferiores del Olympique de Lyon en 2010, donde permaneció durante ocho años antes de pasar a las divisiones juveniles del AS Saint-Étienne. Más recientemente, jugaba con el equipo de reserva del En Avant Guingamp, en la Ligue 2.

El caso ha reavivado las alertas de las autoridades francesas sobre los riesgos de bañarse en zonas no supervisadas, especialmente durante las olas de calor. La ministra de Deportes, Marina Ferrari, advirtió que en los últimos días se han registrado cerca de 20 muertes por ahogamiento en el país.

“Entiendo que las personas busquen refrescarse, pero es fundamental hacerlo solo en áreas vigiladas”, señaló la funcionaria, al reiterar el llamado a la precaución ante el aumento de temperaturas que en Lyon se acercan a los 40 grados Celsius.