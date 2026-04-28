Un ex asesor principal del Dr. Anthony Fauci fue acusado de cargos federales por conspirar para ocultar sus comunicaciones relacionadas con la investigación del COVID-19 mientras la pandemia hacía estragos en todo el país, informó el martes el Departamento de Justicia.

El Dr. David Morens, de 78 años, está acusado de utilizar su cuenta privada de correo electrónico para eludir intencionadamente las leyes sobre registros públicos mientras trabajaba en los Institutos Nacionales de Salud. El Departamento de Justicia alega que ocultó o destruyó registros de discusiones relacionadas con subvenciones de investigación COVID-19, incluido un esfuerzo por reactivar una controvertida subvención sobre coronavirus.

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“Estas acusaciones representan un profundo abuso de confianza en un momento en que el pueblo estadounidense más lo necesitaba - durante el apogeo de una pandemia mundial”, dijo el Fiscal General en funciones Todd Blanche en un comunicado el martes. “Los funcionarios del gobierno tienen el solemne deber de proporcionar hechos y consejos honestos y bien fundamentados al servicio del interés público - no para promover sus propias agendas personales o ideológicas.”

Morens se enfrenta a cargos de conspiración contra Estados Unidos; destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales; ocultación, sustracción o mutilación de registros; y complicidad, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a varias décadas de prisión. Un abogado de Morens declinó hacer comentarios.

La acusación refleja la antigua creencia de los republicanos de que el gobierno federal ocultó información clave sobre COVID-19 a medida que se desarrollaba la pandemia. A pesar de las numerosas investigaciones, nunca se ha demostrado el origen del COVID. Los científicos no están seguros de si el virus saltó de un animal, como muchos otros virus, o se originó en un accidente de laboratorio. Un análisis de los servicios de inteligencia estadounidenses publicado en 2023 afirmó que no hay pruebas suficientes para demostrar ninguna de las dos teorías.

Blanche afirmó que la supuesta conducta de Morens formaba parte de un esfuerzo por “suprimir teorías alternativas” sobre los orígenes de la COVID-19. El Departamento de Justicia también acusó a Morens de mantener una relación impropia con un colaborador, incluyendo la supuesta aceptación de un regalo de vino y la discusión sobre la investigación de la COVID-19 y sus posibles publicaciones en una destacada revista médica.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.