GREENBELT, Maryland. Un antiguo asesor principal del Dr. Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas, se declaró culpable el martes de conspirar para ocultar documentos federales relacionados con la investigación sobre los orígenes de la mortal pandemia de COVID-19.

Está previsto que el Dr. David Morens sea condenado el 12 de noviembre por la juez federal de distrito Paula Xinis en Greenbelt, Maryland. Morens se declaró culpable de conspiración para defraudar al Gobierno de los Estados Unidos, un delito grave castigado con una pena máxima de cinco años de prisión.

“Al declararse culpable hoy, el Dr. Morens ha asumido la responsabilidad de sus actos y seguirá haciéndolo”, afirmó el abogado defensor Tim Belevetz en un comunicado tras la vista de declaración de culpabilidad.

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Morens está acusado de utilizar su cuenta de correo electrónico privada para eludir deliberadamente la legislación sobre acceso a la información pública mientras trabajaba en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. El Ministerio de Justicia alega que ocultó o destruyó documentos relacionados con las subvenciones para la investigación del COVID-19, incluida una iniciativa para reactivar una controvertida subvención destinada al coronavirus.

La acusación se produce tras una investigación llevada a cabo por los republicanos de la Cámara de Representantes sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19, en la que se analizaron los correos electrónicos de Morens y se le acusó de ocultar documentos de forma intencionada. En su declaración ante el Congreso, Morens negó haber intentado eludir las leyes federales de transparencia utilizando su correo electrónico personal.

En julio, Fauci invocó en repetidas ocasiones el derecho a no declarar contra sí mismo, amparándose en la Quinta Enmienda, durante una comparecencia ante el Congreso sobre su gestión de la pandemia de COVID-19. El pasado viernes, Fauci rechazó una solicitud para comparecer voluntariamente ante una segunda comisión del Senado después de que la mayoría republicana de la Comisión de Seguridad Nacional votara, siguiendo líneas partidistas, a favor de declararlo en desacato al Congreso.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.