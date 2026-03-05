La acusación sonaba a película de espionaje: un hombre de negocios paquistaní tratando de contratar asesinos a sueldo, incluso entregándoles 5,000 dólares en efectivo, para matar a un político estadounidense en nombre de la poderosa Guardia Revolucionaria paramilitar iraní.

Era cierto, y entre los objetivos potenciales del plan de 2024 se encontraban el actual presidente Donald Trump, el entonces presidente Joe Biden y la ex candidata presidencial y ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, según declaró el hombre a los miembros del jurado en su juicio por intento de terrorismo celebrado el miércoles en Nueva York. Pero insistió en que sus acciones estaban motivadas por el miedo a sus seres queridos en Irán, y pensó que lo detendrían antes de que el plan diera resultado.

“Mi familia estaba amenazada y tuve que hacerlo”, declaró el acusado, Asif Merchant, a través de un intérprete de urdu. “No quería hacerlo tan voluntariamente”.

Merchant dijo que había previsto ser detenido antes de que mataran a nadie, que tenía intención de cooperar con el gobierno estadounidense y que esperaba que eso le ayudara a obtener la tarjeta de residencia.

Las autoridades estadounidenses estaban, en efecto, sobre él -los supuestos sicarios a los que pagó eran en realidad agentes encubiertos del FBI- y fue arrestado el 12 de julio de 2024, un día antes de un atentado no relacionado contra la vida de Trump en Butler, Pensilvania. Merchant se sometió a entrevistas voluntarias del FBI, pero finalmente acabó en un juicio, no en un acuerdo de cooperación.

“Usted viajó a Estados Unidos con el propósito de contratar a miembros de la mafia para matar a un político, ¿correcto?”. preguntó la fiscal federal adjunta Nina Gupta durante su turno de interrogatorio a Merchant el miércoles en un tribunal federal de Brooklyn.

“Así es”, respondió Merchant, con una conducta tan práctica como inusual en su testimonio.

El juicio se desarrolla en medio de la guerra de Irán, que hace menos de una semana acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en un golpe que Trump resumió como “le di antes de que él me diera a mí”. Los miembros del jurado tienen instrucciones de ignorar las noticias relacionadas con el caso.

El gobierno iraní ha negado haber conspirado para matar a Trump o a otros funcionarios estadounidenses.

Merchant, de 47 años, tuvo una carrera bancaria de unos 20 años en Pakistán antes de involucrarse en una serie de negocios: ropa, venta de coches, exportación de plátanos, importación de aislantes. Tiene dos familias, una en Pakistán y otra en Irán, donde, según dijo, conoció a finales de 2022 a un agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Al principio hablaron de participar en un hawala, un sistema informal de transferencia de dinero, dijo Merchant.

Merchant declaró que sus visitas periódicas a Estados Unidos para su negocio de confección despertaron el interés de su contacto en la Guardia Revolucionaria, que le adiestró en técnicas de contravigilancia.

Estados Unidos considera a la Guardia Revolucionaria una “organización terrorista extranjera”. Formalmente llamada Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, esta fuerza ha destacado en Irán bajo el régimen de Jamenei.

Merchant dijo que el encargado le dijo que buscaba residentes estadounidenses interesados en trabajar para Irán. Luego vino otra misión: Buscar a un delincuente que organizara protestas, robara cosas, blanqueara dinero “y tal vez mandara asesinar a alguien”, recordó Merchant.

“No me ha dicho exactamente de quién se trata, pero me ha dicho... ha nombrado a tres personas: Donald Trump, Joe Biden y Nikki Haley”, añadió.

En abril de 2024, después de que los agentes de inmigración de Estados Unidos detuvieran a Merchant en el aeropuerto de Houston, registraran sus pertenencias y le preguntaran por sus viajes a Irán, llegó a la conclusión de que estaba bajo vigilancia. Pero aun así, investigó los lugares de los mítines de Trump, esbozó un complot para un tiroteo en un mitin político, alineó a los supuestos sicarios y reunió 5.000 dólares de un primo para pagarles una “muestra de agradecimiento”.

Incluso informó a su contacto de la Guardia Revolucionaria, enviándole observaciones -falsas, según Merchant- metidas en un libro que envió a Irán a través de una serie de intermediarios.

Merchant dijo que “no tenía otra opción” que seguirle el juego porque el manipulador le había indicado que sabía quiénes eran los parientes iraníes de Merchant y dónde vivían.

En un escrito presentado ante el tribunal esta semana, los fiscales señalan que Merchant no pidió ayuda a las fuerzas del orden en su supuesta situación antes de ser detenido. Declaró que no podía acudir a las autoridades porque su adiestrador tenía gente vigilándole.

Los fiscales también dijeron que en sus entrevistas con el FBI, Merchant “omitió mencionar cualquier hecho que pudiera haber apoyado” el argumento de que actuó bajo coacción.

Merchant dijo el miércoles a los miembros del jurado que no creía que los agentes fueran a creer su historia, porque sus preguntas sugerían que “pensaban que yo era algún tipo de superespía”.

“¿Y es usted un superespía?”, preguntó el abogado defensor Avraham Moskowitz.

"¿Y es usted un superespía?", preguntó el abogado defensor Avraham Moskowitz.