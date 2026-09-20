El exmarido de Lindsay Clancy concederá este domingo su primera entrevista televisiva al programa «60 Minutes» de CBS News, después de que el jurado no llegara a un veredicto en el juicio contra ella por el asesinato de sus tres hijos pequeños.

Se espera que Patrick Clancy hable sobre el dolor que le ha supuesto la pérdida de sus hijos y se pronuncie sobre las teorías conspirativas difundidas en las redes sociales en torno al caso, entre las que se incluyen afirmaciones infundadas de que él estaría relacionado con la muerte de sus hijos. Su nueva esposa, la Dra. Rachel Danis, también le acompañará en la entrevista.

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A principios de este mes, 11 de los 12 miembros del jurado estaban dispuestos a eximir a Clancy de responsabilidad penal, ya que la mayoría consideraba que esta madre de Massachusetts padecía un trastorno poco común denominado «psicosis posparto» cuando estranguló a sus hijos en 2023. Sin embargo, un único miembro del jurado se puso del lado de la fiscalía, que había alegado que Clancy era consciente de lo que hacía. El empate obligó al juez a declarar nulo el juicio el 4 de septiembre.

En un vídeo publicado en las redes sociales antes de la entrevista programada, se le pregunta a Patrick Clancy si está enfadado consigo mismo o si siente que ha fracasado de alguna manera.

«Creo que hice todo lo que pude con lo que tenía en aquel momento», afirma Clancy. «Y vivo con las consecuencias. Vivo con ellas cada día».

Danis afirma en otro vídeo que Patrick Clancy es «la pareja más desinteresada y comprensiva».

«No entiendo cómo se ha tergiversado tanto la historia», dijo. «Solo era una chica que conoció a un chico mientras corría por Central Park un sábado en el que hacía mucho frío. Y no creo que haya nada de malo en eso».

Durante el juicio, ninguna de las partes puso en duda que Clancy estrangulara a sus hijos, Cora, Dawson y Callan, en el domicilio familiar antes de intentar quitarse la vida. Sin embargo, su abogado afirmó que era una madre cariñosa que padecía graves delirios y otros problemas de salud mental, para los que había estado recibiendo tratamiento.

NOTA DEL EDITOR: Este artículo aborda el tema del suicidio. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, podéis llamar o enviar un mensaje de texto al 988 para poneros en contacto con la línea nacional de ayuda contra el suicidio y en situaciones de crisis de EE. UU.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.