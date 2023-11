La exnovia del hombre acusado de disparar y herir a tres estudiantes universitarios de ascendencia palestina en Vermont pidió a la policía hace 10 años que retirara el arma de su casa, tras alegar que se habían separado y que no se sentía segura devolviéndola ella misma, según la policía.

La mujer de Syracuse, Nueva York, dijo a la policía el 1 de agosto de 2013 que quería entregar la escopeta de su ex novio Jason Eaton, diciendo que había terminado recientemente la relación y no quería el arma en su casa, escribió el teniente Matthew Malinowski de la policía de Syracuse en un correo electrónico a The Associated Press el jueves, resumiendo el informe. NBC News informó por primera vez sobre el incidente.

La mujer dijo que tenía un historial de violencia doméstica con Eaton y no quería ningún contacto con él y que él no vivía actualmente con ella. Ella entregó la escopeta DeerSlayer calibre 20, que se registró en las pruebas, dijo Malinowski.

Los abogados de Eaton designados públicamente dijeron que no tenían comentarios en este momento.

En 2019, otra exnovia de Eaton llamó a la policía en Dewitt, Nueva York, una ciudad cerca de Syracuse, diciendo que había recibido numerosos mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas que eran de naturaleza sexual pero no amenazantes de él y que había conducido por su casa, según un informe policial.

Dijo que no quería presentar cargos, sino que sólo quería que la policía le dijera que dejara de ponerse en contacto con ella, según el informe. Eaton dijo que tenía la impresión de que la mujer todavía quería verlo y cuando el oficial le dijo que ella no quería absolutamente ningún contacto, dijo que entendía, según la policía.

Eaton se trasladó a Vermont este verano desde Siracusa, según la policía de Burlington (Vermont).

El hombre de 48 años fue detenido el domingo en su apartamento de Burlington, acusado de tres cargos de intento de asesinato. Las autoridades afirman que disparó e hirió de gravedad a Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid y Tahseen Ali Ahmad en Burlington el sábado por la noche cuando paseaban por su barrio, cerca de la Universidad de Vermont. Los estudiantes, de 20 años, habían estado pasando las vacaciones de Acción de Gracias con el tío de Abdalhamid, que vive cerca.

Los estudiantes conversaban en una mezcla de inglés y árabe y dos de ellos llevaban también bufandas palestinas keffiyeh blancas y negras cuando les dispararon, según la policía.

Las autoridades están investigando el tiroteo del sábado para determinar si constituye un crimen de odio. Las amenazas contra las comunidades judía, musulmana y árabe han aumentado en todo Estados Unidos desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en octubre.

Eaton se declaró inocente el lunes y está detenido sin fianza. Su nombre apareció en 37 informes policiales de Siracusa desde 2007 hasta 2021, pero nunca como sospechoso, dijo Malinowski. Los casos iban desde violencia doméstica hasta hurto, y Eaton figuraba como víctima o como la persona que presentaba la denuncia en 21 de los informes, dijo Malinowski.