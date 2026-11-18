Una serie de interrupciones tecnológicas registradas en Estados Unidos durante los últimos días ha puesto bajo la lupa la seguridad y la capacidad de respuesta de los sistemas que sostienen servicios esenciales, desde las comunicaciones y la banca hasta la aviación y las operaciones de inteligencia.

Las fallas afectaron servicios de correo electrónico de Microsoft Outlook, provocaron una suspensión de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), interrumpieron operaciones para algunos clientes de Chase Bank y alcanzaron sistemas informáticos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés).

La sucesión de incidentes ha generado interrogantes entre legisladores y ciudadanos sobre la posibilidad de que actores hostiles estén detrás de alguno de estos problemas. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que alguno haya sido provocado por un ciberataque ni que exista una conexión entre ellos, según un análisis publicado por CNN.

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El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió al Gobierno de Donald Trump que comparezca ante el Congreso y explique qué sabe sobre las interrupciones, además de aclarar si existe alguna participación de actores extranjeros.

“Creo que ha llegado el momento de que el Gobierno venga al Capitolio y dé explicaciones”, expresó Jeffries, al mencionar los problemas de Microsoft, la suspensión de vuelos a nivel nacional y las dificultades reportadas en los sistemas de la NSA.

El congresista también reclamó que legisladores demócratas y republicanos, tanto de la Cámara como del Senado, reciban información sobre los incidentes.

Desde el Partido Republicano, el senador James Lankford, de Oklahoma, también reclamó una investigación. En una entrevista con Fox News, sostuvo que no se debe asumir que se trata de fallas aisladas cuando ocurren tantos incidentes en un periodo breve. Además, recordó que China ha logrado infiltrarse en sistemas de telecomunicaciones estadounidenses.

¿Qué provocó las interrupciones?

Las explicaciones ofrecidas hasta ahora apuntan a problemas técnicos distintos y no a una operación coordinada.

Microsoft atribuyó la interrupción de Outlook a un intento fallido de ampliar la capacidad de su red. Chase Bank, por su parte, señaló que un error de software provocó las dificultades que afectaron a algunos de sus clientes.

En el caso de la FAA, la suspensión de vuelos estuvo relacionada con trabajos para reemplazar cables de cobre por fibra óptica y con un router defectuoso en Arkansas que generó problemas en los sistemas de todo el país.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que solicitó la colaboración de agentes del FBI para investigar por qué el equipo generó suficiente preocupación como para ordenar la suspensión nacional de vuelos. No obstante, indicó que todavía no existen pruebas de que se tratara de un acto malintencionado.

La NSA también aseguró que su interrupción no parece haber sido causada por un ciberataque. La agencia indicó que los sistemas de respaldo permitieron mantener sus capacidades esenciales de misión y que ajustó los horarios de llegada de sus empleados para reducir la presión sobre sus sistemas.

La vulnerabilidad de una infraestructura envejecida

Para algunos especialistas, la sucesión de incidentes no necesariamente apunta a una conspiración, sino a los riesgos de depender de una infraestructura tecnológica que enfrenta cada vez más exigencias.

Jacob Ward, periodista especializado en tecnología y colaborador de CNN, advirtió que muchas de estas situaciones pueden responder a errores humanos y deficiencias técnicas, en lugar de operaciones coordinadas.

“Donde la mayoría de las personas ve una conspiración, yo casi siempre encuentro incompetencia”, comentó Ward.

El periodista planteó que Estados Unidos está exigiendo cada vez más a sistemas que, en algunos casos, son antiguos y vulnerables. Una actualización rutinaria o un fallo en un componente puede provocar consecuencias mucho mayores cuando afecta una red de la que dependen múltiples servicios.

A ese panorama se suma el avance de la inteligencia artificial, que puede facilitar tanto el desarrollo de herramientas de protección como la ejecución de actividades maliciosas. Ward señaló que estas tecnologías reducen los conocimientos técnicos necesarios para provocar daños.

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El Gobierno pide calma

El presidente Donald Trump restó importancia a la posibilidad de que los incidentes formen parte de una amenaza coordinada. Durante una visita a Filipinas, describió las interrupciones como situaciones que pueden ocurrir en un país con una infraestructura amplia y compleja.

El vicepresidente J. D. Vance también intentó tranquilizar a la población y descartó que el Gobierno tenga información sobre una crisis inminente.

Vance contó que algunos conocidos le habían preguntado si debían construir refugios o almacenar alimentos y agua. Su respuesta, dijo, fue que no veía una crisis en camino, aunque añadió que las personas deben estar preparadas para distintas eventualidades.

La preocupación por la seguridad nacional también se produce en un contexto de tensiones internacionales. CNN informó recientemente sobre información de inteligencia estadounidense relacionada con supuestos planes de Irán para atacar a altos funcionarios del Gobierno de Trump con una bomba sucia en Washington. No obstante, ese reporte tampoco estableció que hubiera un ataque inminente.

Mientras tanto, el Gobierno ha impulsado iniciativas para reforzar la preparación de instalaciones militares y la resiliencia de sus sistemas, incluida la iniciativa FORTRESS America anunciada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Para CNN, aunque no hay evidencia de que las recientes interrupciones tecnológicas estén conectadas, la sucesión de fallas ha puesto de manifiesto una preocupación más amplia: la dependencia de Estados Unidos de sistemas digitales cuya interrupción puede afectar actividades esenciales en cuestión de minutos.