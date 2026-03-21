WASHINGTON. Robert S. Mueller III, el director del FBI que transformó la principal agencia de seguridad del país en una fuerza antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que posteriormente se convirtió en fiscal especial a cargo de la investigación de los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump, ha fallecido a los 81 años.

“Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento de Bob” el viernes por la noche, declaró su familia en un comunicado el sábado. “Su familia solicita que se respete su privacidad”.

En el FBI, Mueller se dedicó casi de inmediato a reformar la misión de la agencia para satisfacer las necesidades de seguridad del siglo XXI, iniciando su mandato de 12 años apenas una semana antes de los atentados del 11 de septiembre y sirviendo bajo la presidencia de ambos partidos. Fue nominado por el presidente republicano George W. Bush.

PUBLICIDAD

El suceso catastrófico cambió instantáneamente la prioridad principal del FBI, pasando de resolver delitos internos a prevenir el terrorismo. Este cambio impuso un estándar casi imposible de alcanzar a Mueller y al resto del gobierno federal: prevenir 99 de cada 100 complots terroristas no era suficiente.

Posteriormente, fue fiscal especial en la investigación del Departamento de Justicia sobre si la campaña de Trump coordinó ilegalmente con Rusia para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2016.

Trump publicó en redes sociales sobre la muerte de Mueller: “Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegro de que esté muerto”. El presidente republicano añadió: “¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!”.

El FBI no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Un segundo capítulo como investigador de un presidente en ejercicio

El segundo director con más años de servicio en la historia del FBI, solo superado por J. Edgar Hoover, Mueller ocupó el cargo hasta 2013 tras aceptar la petición del presidente demócrata Barack Obama de permanecer en el puesto incluso después de que finalizara su mandato de 10 años.

Tras varios años ejerciendo la abogacía en el sector privado, el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, le pidió a Mueller que regresara al servicio público como fiscal especial en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

El semblante serio y el carácter taciturno de Mueller reflejaban la gravedad de la misión, mientras su equipo llevaba a cabo discretamente durante casi dos años una de las investigaciones más trascendentales, aunque también más polémicas, en la historia del Departamento de Justicia. No ofreció ruedas de prensa ni hizo apariciones públicas durante la investigación, manteniendo un perfil bajo a pesar de los ataques de Trump y sus seguidores, lo que creó un halo de misterio en torno a su trabajo.

PUBLICIDAD

En total, Mueller presentó cargos penales contra seis colaboradores del presidente, incluido su jefe de campaña y su primer asesor de seguridad nacional.

Su informe de 448 páginas, publicado en abril de 2019, identificó contactos sustanciales entre la campaña de Trump y Rusia, pero no alegó una conspiración criminal. Expuso detalles perjudiciales sobre los esfuerzos de Trump por tomar el control de la investigación e incluso por clausurarla, aunque se abstuvo de decidir si Trump había infringido la ley, en parte debido a la política del Departamento que prohíbe la acusación formal de un presidente en ejercicio.

Pero, en la que quizás sea la frase más memorable del informe, Mueller señaló con énfasis: “Si tras una investigación exhaustiva de los hechos tuviéramos la certeza de que el presidente claramente no cometió obstrucción a la justicia, así lo afirmaríamos. Basándonos en los hechos y en las normas legales aplicables, no podemos llegar a esa conclusión”.

La conclusión ambigua no asestó el golpe definitivo a la administración que algunos opositores de Trump esperaban, ni tampoco impulsó una campaña sostenida por parte de los demócratas de la Cámara de Representantes para destituir al presidente, aunque posteriormente fue juzgado y absuelto de acusaciones separadas relacionadas con Ucrania.

El resultado también dejó margen para que el fiscal general William Barr incluyera sus propias opiniones. Él y su equipo llegaron a la conclusión de que Trump no obstruyó la justicia, y él y Mueller tuvieron un desacuerdo privado sobre una carta resumen de cuatro páginas de Barr que, según Mueller, no reflejaba adecuadamente la contundente conclusión de su informe.

PUBLICIDAD

Durante una audiencia del Congreso muy esperada sobre su informe, Mueller decepcionó a los demócratas al ofrecer respuestas breves y monosilábicas, y mostrarse inseguro en su testimonio. Con frecuencia, parecía titubear en los detalles de su investigación. No fue la actuación imponente que muchos esperaban de Mueller, quien gozaba de una gran reputación en Washington.

Durante los meses siguientes, Barr dejó claras sus discrepancias con los fundamentos de la investigación sobre Rusia, y solicitó el sobreseimiento de la acusación por declaraciones falsas que Mueller había presentado contra el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, a pesar de que dicha investigación terminó con una declaración de culpabilidad.

El mandato de Mueller como fiscal especial fue la culminación de una carrera dedicada al servicio público.

La transformación del FBI en una agencia de seguridad nacional

Su gestión como director del FBI estuvo marcada por los atentados del 11 de septiembre y sus consecuencias, cuando un FBI dotado de amplios poderes de vigilancia y seguridad nacional se esforzó por hacer frente a una Al Qaeda en ascenso, desbaratar complots y neutralizar terroristas antes de que pudieran actuar.

Se trataba de un nuevo modelo policial para un FBI acostumbrado desde hacía tiempo a investigar delitos ya cometidos.

Cuando asumió la dirección del FBI, “esperaba centrarme en áreas que me resultaban familiares como fiscal: casos de narcotráfico, delitos de cuello blanco y delitos violentos”, declaró Mueller a un grupo de abogados en octubre de 2012.

En cambio, “tuvimos que centrarnos en un cambio estratégico a largo plazo. Tuvimos que mejorar nuestras capacidades de inteligencia y modernizar nuestra tecnología. Tuvimos que consolidar alianzas sólidas y forjar nuevas amistades, tanto a nivel nacional como internacional”.

PUBLICIDAD

En respuesta, el FBI reasignó a 2000 de los 5000 agentes que trabajaban en programas criminales a la seguridad nacional.

En retrospectiva, la transformación fue un éxito. En aquel momento, hubo problemas, y Mueller lo reconoció. En un discurso pronunciado casi al final de su mandato, Mueller recordó “aquellos días en que éramos atacados por los medios y el Congreso nos presionaba; cuando el fiscal general no estaba nada contento conmigo”.

Entre los problemas: el inspector general del Departamento de Justicia descubrió que el FBI había eludido la ley para obtener miles de registros de llamadas telefónicas para investigaciones de terrorismo.

Mueller decidió que el FBI no participaría en técnicas de interrogatorio abusivas contra presuntos terroristas, pero esta política no se comunicó eficazmente a los demás hasta casi dos años después. En un esfuerzo por digitalizar el FBI, la agencia invirtió más de 600 millones de dólares en dos sistemas informáticos: uno con dos años y medio de retraso y otro que, aunque incompleto, tuvo que ser descartado después de que los consultores lo declararan obsoleto y plagado de problemas.

Para la principal agencia de seguridad del país, fue un camino lleno de obstáculos.

Pero también hubo muchos éxitos, como la frustración de complots terroristas y casos criminales de gran repercusión, como el del estafador Bernie Madoff. El republicano también cultivó una reputación apolítica en el cargo, llegando incluso a dimitir tras un enfrentamiento con la administración Bush por un programa de vigilancia que él y su sucesor, James Comey, consideraban ilegal.

PUBLICIDAD

Es famoso por haber acompañado a Comey, entonces subsecretario de Justicia, durante un tenso enfrentamiento en un hospital en 2004 por las normas federales sobre escuchas telefónicas. Los dos hombres se apostaron junto al enfermo Fiscal General John Ashcroft para impedir que funcionarios de la administración Bush eludieran su autorización para reactivar un programa secreto de escuchas telefónicas sin orden judicial.

En una extraordinaria muestra de confianza, el Congreso, a petición de la administración Obama, aprobó una prórroga de dos años para que Mueller permaneciera en su cargo.

Mueller, un infante de marina que sirvió en Vietnam antes de convertirse en fiscal, nació en la ciudad de Nueva York y creció en un suburbio acomodado de Filadelfia.

Se licenció en la Universidad de Princeton y obtuvo una maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Nueva York. Posteriormente, se unió a la Infantería de Marina, donde sirvió durante tres años como oficial durante la Guerra de Vietnam. Dirigió un pelotón de fusileros y fue condecorado con la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y dos Medallas de Encomio de la Armada. Tras su servicio militar, Mueller se licenció en Derecho por la Universidad de Virginia.

Mueller se convirtió en fiscal federal y disfrutó enormemente del trabajo de gestionar casos penales. Ascendió rápidamente en las fiscalías federales de San Francisco y Boston entre 1976 y 1988. Posteriormente, como jefe de la división penal del Departamento de Justicia en Washington, supervisó una serie de juicios de alto perfil que cosecharon victorias contra objetivos tan diversos como el dictador panameño Manuel Noriega y el capo del crimen neoyorquino John Gotti.

PUBLICIDAD

En un giro inesperado a mitad de su carrera que sorprendió a sus colegas, Mueller dejó su trabajo en un prestigioso bufete de abogados de Boston para unirse a la división de homicidios de la fiscalía federal en la capital del país. Allí, se dedicó como abogado litigante sénior a una gran cantidad de casos sin resolver de asesinatos relacionados con el narcotráfico en una ciudad asolada por la violencia.

Mueller estaba impulsado por una pasión que lo acompañó durante toda su carrera: el minucioso trabajo de construir casos penales exitosos. Incluso como director del FBI, profundizaba en los detalles de las investigaciones, algunas de ellas casos importantes y otras menos relevantes, sorprendiendo a veces a los agentes que de repente se encontraban hablando por teléfono con el director. “Los libros de administración te dirán que, como líder de una organización, debes centrarte en la visión”, dijo Mueller en una ocasión. Pero “para mí, había y hay áreas en las que uno necesita involucrarse personalmente de forma sustancial”, especialmente en lo que respecta a “la amenaza terrorista y la necesidad de conocer y comprender esa amenaza hasta sus raíces”.

Dos atentados terroristas ocurrieron hacia el final del mandato de Mueller: el atentado del maratón de Boston y el tiroteo de Fort Hood en Texas. Ambos lo afectaron profundamente, según reconoció en una entrevista dos semanas antes de su partida.

“Uno se sienta con las familias de las víctimas, ve el dolor que sufren y siempre se pregunta si no se podría haber hecho algo más”, dijo.