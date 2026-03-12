El sospechoso que mató a una persona e hirió a otras dos en la Universidad Old Dominion el jueves fue identificado por las autoridades como Mohamed Bailor Jalloh, quien se declaró culpable en 2016 de intentar brindar apoyo material al Estado Islámico, según el FBI.

El tiroteo se investiga como un acto de terrorismo, declaró el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en redes sociales. Añadió que la muerte del tirador se debe a “un grupo de valientes estudiantes que intervinieron y lo sometieron”.

Sus acciones “sin duda salvaron vidas, junto con la rápida respuesta de las fuerzas del orden”, afirmó Patel.

Jalloh, exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército, fue sentenciado a 11 años de prisión y liberado de la custodia federal en diciembre de 2024.

Ashraf Nubani, abogado de Virginia que representó a Jalloh en su caso penal de 2016, no respondió de inmediato a los mensajes del jueves en busca de comentarios.

La hermana de Jalloh, Fatmatu Jolloh, de Sterling, Virginia, declaró el jueves que no sabía nada del ataque. Aseguró que vio a su hermano por última vez dos días antes.

“No tengo ni idea de qué está pasando”, dijo la hermana del sospechoso. “No sé nada. Ni siquiera sé a quién llamar”.

Se confirma la muerte del tirador a los 10 minutos de la llamada

En una conferencia de prensa el jueves por la tarde, el jefe de policía de la Universidad Old Dominion, Garrett Shelton, indicó que los agentes acudieron tras recibir informes de que se estaban disparando a personas en una de las aulas del edificio de la escuela de negocios de la universidad, Constant Hall.

Después de que la universidad informara inicialmente de dos víctimas, Shelton indicó que las autoridades se enteraron de una tercera víctima que acudió por sus propios medios a un hospital. No quedó claro de inmediato cómo murió el tirador.

No reconoció si algún agente disparó un arma.

Añadió que las tres víctimas están afiliadas a la universidad. Shelton indicó que las autoridades se encuentran en una etapa muy temprana de la investigación y que aún no han determinado la causa completa de la muerte del tirador.

En menos de 10 minutos, se recibió la llamada, llegaron los agentes y determinaron que el tirador estaba muerto, según el jefe.

El teniente coronel Jimmy Delongchamp, oficial de información pública del Comando de Cadetes del Ejército de Estados Unidos en Fort Knox, Kentucky, declaró a The Associated Press que dos personas heridas son miembros del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva del Ejército en la ODU.

“Seguiremos coordinándonos con la universidad y las fuerzas del orden mientras investigan el incidente”, declaró Delongchamp en una breve entrevista telefónica. “Aún hay muchos aspectos por resolver”.

Jalloh: Servicio en la Guardia Nacional y vínculos con el Estado Islámico

El presunto tirador, Jalloh, es ciudadano estadounidense naturalizado, natural de Sierra Leona.

Según una declaración jurada del FBI del 2016 presentada en su caso penal, Jalloh le dijo a un informante del gobierno que abandonó la Guardia Nacional del Ejército tras escuchar sermones del clérigo radical Anwar al-Awlaki. La Guardia Nacional del Ejército de Virginia confirmó que Jalloh sirvió como especialista desde 2009 hasta 2015, cuando fue dado de baja honorablemente.

Una declaración jurada judicial relata una operación encubierta de tres meses en la que Jalloh, entonces de 26 años, afirmó estar considerando llevar a cabo un ataque similar al tiroteo de 2009 en Fort Hood, que dejó 13 muertos. Las autoridades lanzaron la operación en 2016 después de que Jalloh contactara con miembros del Estado Islámico en África a principios de ese año.

Posteriormente, Jalloh le contó al informante que el grupo Estado Islámico le había preguntado si quería participar en un ataque. Intentó donar 500 dólares al Estado Islámico, pero el dinero fue a parar a una cuenta controlada por el FBI, según documentos judiciales.

Jalloh intentó entonces comprar un rifle de asalto AR-15 en una armería de Virginia, pero fue rechazado por falta de la documentación necesaria. La declaración jurada indica que regresó al día siguiente y compró un rifle de asalto diferente. Los fiscales afirmaron que el rifle quedó inutilizado antes de que Jalloh saliera de la tienda, sin que este lo supiera. Fue arrestado al día siguiente.

En 2017, el Departamento de Justicia solicitó una pena de 20 años de prisión para Jalloh, señalando que había intentado en múltiples ocasiones unirse al Estado Islámico y que había intentado adquirir un arma para llevar a cabo un plan de asesinato en Estados Unidos.

“El acusado era plenamente consciente de lo que hacía y de las consecuencias de sus acciones. Su única duda parecía ser el temor de flaquear en el momento crítico”, escribieron los fiscales en un memorando de sentencia.

Añadieron: “Al presentar la idea de este plan de asesinato en términos religiosos y al sugerir que asesinar a miembros del ejército estadounidense sería un camino al cielo, el acusado demostró su firme compromiso con la ideología letal del Estado Islámico”.

El juez federal de distrito Liam O’Grady, designado por el presidente George W. Bush, lo condenó a 11 años de prisión.