No es cierto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya sido hospitalizado de urgencia, a pesar de que así lo afirman internautas que comparten como prueba un video de 2024, cuando el político fue ingresado brevemente tras sufrir un intento de asesinato, mientras que la Casa Blanca ha desmentido cualquier tipo de problema de salud de Trump.

Usuarios en Facebook, X e Instagram afirman en redes que Trump fue trasladado e ingresado de urgencia en el hospital Walter Reed. Además, junto a esa información se adjunta un video en el que se observa el bloqueo de una carretera mientras numerosos coches patrullas escoltan a una ambulancia.

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“FUENTES AFIRMAN QUE TRUMP FUE HOSPITALIZADO DE URGENCIA. Todas sus actividades y apariciones en público FUERON SUSPENDIDAS. Los Simpsons, lo predijeron… #trump#eeuu#usa#trump#iran (sic)“, comparte un usuario en Facebook.

Las publicaciones fueron difundidas en redes sociales en diferentes idiomas y países después de que la Casa Blanca anunciara el pasado 4 de marzo que Trump no haría ningún acto público con acceso a prensa, anuncio que promovió una vez más rumores acerca de su salud, según recogen medios estadounidenses como el New York Times o Forbes.

HECHOS: La secuencia compartida en redes es un video de 2024, como lo demuestra una búsqueda inversa de imágenes que condujo a videos publicados por la prensa del 13 de julio de ese año, cuando Trump salió de un centro médico con un fuerte operativo de seguridad tras el ataque que sufrió en Pensilvania en un acto de campaña. Además, la Casa Blanca ha desmentido en redes sociales que el presidente se haya ausentado de actos públicos por enfermedad.

Imágenes antiguas

En primer lugar, una búsqueda inversa de imágenes en Google y un rastreo en línea conducen al material publicado el 13 de julio de 2024 en X por periodistas como el mexicano Joaquín López Dóriga o por el asesinado activista estadounidense Charlie Kirk, y en el que se informa de la salida de Trump del hospital después de haber sido herido en un atentado contra su vida en Butler, Pensilvania.

Otra búsqueda en Google no encuentra ningún resultado en medios fiables que confirme el ingreso del presidente recientemente en algún hospital y tampoco hay constancia en el archivo de EFE de un traslado de Trump reciente a cualquier centro médico.

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La Casa Blanca lo desmiente

Ante la viralización de los mensajes sobre el presunto ingreso de urgencia del mandatario, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, desmintió a través de un mensaje en su cuenta personal de X que Trump se hubiera ausentado de sus labores y aseguró que “durante este fin de semana de Pascua, estuvo trabajando sin parar en la Casa Blanca y el salón oval”.

Además, la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca respondió a una usuaria en X que “los liberales trastornados inventan teorías de conspiración locas cuando Trump pasa 12 horas sin hablar con la prensa”, en referencia a los rumores sobre el estado de salud del presidente estadounidense.

El lunes, Trump estuvo presente en el tradicional evento de búsqueda de huevos de Pascua en la Casa Blanca y respondió a la prensa sus preguntas con aparente normalidad antes de dar un discurso junto a la primera dama Melania Trump.

En conclusión, no es cierto que un video se corresponda con una hospitalización del presidente Trump el pasado fin de semana. Se trata de un video antiguo de 2024 cuando el mandatario abandonó un centro médico tras sufrir un ataque en Pensilvania, mientras que la Casa Blanca ha asegurado que el político estuvo trabajando en el salón oval todo el fin de semana.