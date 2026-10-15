Un ingeniero de OpenAI ha sido acusado de instalar en secreto un dispositivo de grabación dentro de una sala de conferencias, en lo que las autoridades describieron el martes como un intento por captar conversaciones confidenciales sobre la tecnología de la compañía.

El empleado, identificado como Abdulrahman Alfozan, un ciudadano saudí de 35 años, fue arrestado el viernes, una semana después de que la empresa creadora de ChatGPT descubriera un dispositivo de grabación de audio oculto dentro de una sala de conferencias de la compañía, según una denuncia penal presentada ante un tribunal federal en San Francisco.

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La denuncia no identificó a la compañía, pero esta confirmó en un comunicado por separado que había descubierto un “sofisticado dispositivo de grabación que estaba oculto en una de nuestras oficinas”, informó del hallazgo al FBI y despidió al empleado.

“Utilizamos nuestros modelos para comprender el dispositivo y determinar de dónde provenía, e identificamos que un empleado en particular lo había colocado unos días antes. Remitimos el asunto al FBI y agradecemos a los agentes y fiscales que actuaron rápidamente para realizar un arresto. La investigación del FBI continúa y seguiremos apoyando su trabajo”, dijo un portavoz de OpenAI.

“En este momento, no tenemos indicios de que esta persona haya accedido de manera indebida o extraído los parámetros de los modelos, el código fuente o los datos de los clientes. El empleado fue despedido”, indicó el comunicado.

El dispositivo de grabación fue encontrado el 30 de septiembre, oculto en papel higiénico e insertado en un puerto USB en la parte trasera de un televisor ubicado en una sala de conferencias ejecutiva, según la denuncia. ( U.S. Attorney's Office, Northern District of California )

La denuncia no detalla qué podría haber querido hacer Alfozan con las comunicaciones que lograra captar, pero la compañía señaló que el dispositivo era sofisticado, estaba diseñado para evadir la detección y contaba con capacidades avanzadas de cifrado y monitoreo de audio. OpenAI dijo que tenía pruebas de que el empleado planeaba colocar otros dispositivos de escucha en distintas áreas del edificio de oficinas con el propósito de grabar reuniones.

“Este presunto intento de un ciudadano saudí de robar comunicaciones confidenciales de OpenAI se tomó con extrema seriedad. El robo de propiedad intelectual relacionada con tecnología de superinteligencia de vanguardia representa una grave amenaza para nuestra seguridad nacional”, dijo el fiscal general Todd Blanche en un comunicado publicado en X.

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Alfozan compareció por primera vez ante el tribunal el martes, acusado de utilizar o intentar utilizar un dispositivo electrónico, mecánico o de otro tipo para interceptar comunicaciones orales. No estaba claro de inmediato si contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre. Deberá regresar al tribunal el 19 de octubre.

El dispositivo de grabación fue encontrado el 30 de septiembre, oculto en papel higiénico e insertado en un puerto USB en la parte trasera de un televisor ubicado en una sala de conferencias ejecutiva, según la denuncia.

Aunque la sala de conferencias donde se encontró el dispositivo no tenía una cámara de seguridad cuando se instaló el objeto, las imágenes de las cámaras de circuito cerrado dentro de las oficinas de la compañía revelaron que Alfozan estuvo cerca de la sala en casi una docena de ocasiones durante el mes pasado, a pesar de no tener autorización para acceder al espacio ni participar en las reuniones que se celebraban allí, señala la denuncia.

Posteriormente, la compañía instaló una cámara en la sala que, la semana pasada, captó a Alfozan entrando y revisando detrás del televisor donde se había colocado el dispositivo de grabación, según el FBI.

La denuncia también alega que utilizó una herramienta de productividad para realizar múltiples consultas sobre las direcciones de los edificios de la compañía, las salas de reuniones, la capacidad de estas y sus calendarios.

Días antes de su arresto la semana pasada, Alfozan dejó una bolsa sin supervisión en otra sala. Cuando personal de OpenAI la abrió, encontró su cartera, documentos de identificación y otro dispositivo de grabación similar al que había sido colocado en la sala de conferencias.