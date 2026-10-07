Minneapolis. El FBI frustró un ataque al Mall of America planeado por un adolescente, después de que agentes le suministraran un fusil de asalto, según anunciaron las autoridades este miércoles.

El joven, de 18 años, había estado bajo investigación durante casi dos años e intercambiaba mensajes con un informante confidencial antes de que los agentes le vendieran el fusil y la munición, según consta en la denuncia penal.

“Se trataba de un joven radicalizado al que había que vigilar”, declaró el fiscal federal Daniel Rosen, quien elogió la investigación del FBI.

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, de 18 años, fue detenido el martes en un parque público de Ridgefield —situado a varios kilómetros al noroeste del Mall of America— tras pagar 600 dólares a un agente encubierto del FBI, que se hacía pasar por miembro de ISIS, por un fusil AK-47 y 200 cartuchos de munición, según la denuncia penal.

En mensajes de texto intercambiados con una fuente confidencial del FBI, Mohamud había manifestado reiteradamente su intención de perpetrar un ataque para matar a personas no musulmanas, indicó la denuncia.

Por el momento se desconoce si el joven cuenta con un abogado que pueda hablar en su nombre.