SAN DIEGO — Las autoridades federales encargadas de la protección de la fauna silvestre están investigando un caso tras la aparición de un vídeo en el que, al parecer, se ve a una persona dando una patada a un león marino protegido en una playa de California.

Un portavoz de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), organismo federal, confirmó que se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente, pero se negó a dar más detalles el domingo.

El vídeo parece mostrar a una persona dando patadas a un león marino en La Jolla Cove, en San Diego, mientras se oye reír al menos a otra persona de fondo. La persona sigue al león marino y le da más patadas mientras este intenta alejarse a toda prisa antes de que termine el vídeo.

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«La Oficina de Cumplimiento de la Ley de Pesca de la NOAA está investigando las denuncias sobre un vídeo difundido en las redes sociales en el que se muestra una interacción entre una persona y un león marino, supuestamente en La Jolla Cove», ha declarado un portavoz de la agencia. «En el vídeo, parece que la persona está dando patadas al león marino. Se trata de una investigación en curso y, por el momento, no podemos facilitar más detalles».

No se ha revelado públicamente la identidad de la persona que aparece en el vídeo.

Los leones marinos están protegidos a nivel federal en virtud de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. Las directrices de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica establecen que las personas deben mantenerse a una distancia mínima de 50 pies (15 metros) de los leones marinos, las focas y otras especies protegidas por dicha ley.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.