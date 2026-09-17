MINNEAPOLIS. Un agente de inmigración federal acusado de disparar y herir a un hombre venezolano en enero y de mentir sobre las circunstancias a los investigadores tuvo una breve comparecencia inicial el jueves ante un juez de Minnesota, después de que las autoridades estatales lo arrestaran antes de una audiencia separada en un tribunal federal.

Durante la audiencia del jueves, el juez Paul Scoggin le concedió la libertad bajo fianza al agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Christian Castro. Castro vestía un uniforme de preso color naranja y apareció detrás de un recinto de vidrio.

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Su abogado, Daniel Gerdts, declinó hacer comentarios después de la audiencia.

Castro estaba detenido sin derecho a fianza luego de que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lo arrestara el miércoles en el centro de Minneapolis por cargos estatales de agresión y denuncia falsa de un delito, derivados del tiroteo contra Julio César Sosa-Celis. Scoggin fijó la fianza en $400,000 dólares sin condiciones y en $200,000 dólares con condiciones.

Castro también enfrenta cargos federales derivados del tiroteo, el cual ocurrió durante una redada de inmigración federal en el área de Minneapolis. Los fiscales afirman que Castro le dijo falsamente a los investigadores que había sido atacado con una escoba y una pala.

El arresto de Christian Castro ocurrió meses después de que Minnesota lo acusara

El arresto de Castro por parte de las autoridades de Minnesota y su comparecencia ante el tribunal estatal se produjeron tras una disputa entre los fiscales de Minnesota y el gobernador de Texas sobre los intentos de Minnesota de extraditar a Castro desde su estado natal para enfrentar los cargos estatales. Una de las condiciones que Scoggin fijó para la fianza más baja fue que Castro no se opusiera a la extradición en caso de ser liberado.

La fiscal principal del condado que maneja el caso estatal dijo a los periodistas después de la audiencia que “Castro inventó una historia para justificar haber disparado a través de la puerta principal de una casa en la que había varias personas”.

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“Su comparecencia hoy en un tribunal del condado de Hennepin es un paso crítico en nuestros esfuerzos por hacer que rinda cuentas por ese tiroteo”, declaró la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, durante una conferencia de prensa.

El caso federal también acusa a Castro de mentir sobre el tiroteo

La próxima audiencia judicial de Castro está programada para el viernes. Esa audiencia será en un tribunal federal en St. Paul e involucra el caso federal independiente en el que se le acusa de hacer declaraciones falsas a los investigadores con respecto al mismo tiroteo. Los abogados defensores de Castro en el caso federal han dicho que planea declararse no culpable.

Es la primera acusación del Departamento de Justicia contra un oficial federal por acciones tomadas durante la masiva Operación Metro Surge de este año, la cual llevó a miles de agentes a las Ciudades Gemelas (Twin Cities) y provocó protestas masivas, arrestos y los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

Tanto en el caso federal como en el estatal contra Castro, los fiscales afirman que le disparó en la pierna a Sosa-Celis, de 24 años, al disparar a través de la puerta principal de una casa en Minneapolis. Señalan que Castro informó falsamente más tarde que había sido atacado con el palo de una escoba y una pala para la nieve antes de disparar su arma.

El gobierno de Trump sostiene que solo las autoridades federales tienen jurisdicción

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Las autoridades de Minnesota han luchado con la administración del presidente Donald Trump sobre quién debe manejar los cargos contra Castro. El Departamento de Seguridad Nacional calificó el procesamiento de Castro por parte de Minnesota como “ilegal y nada más que una maniobra política”, afirmando que solo las autoridades federales tienen jurisdicción.

Minnesota acusó a Castro meses antes de su formulación de cargos a nivel federal. Fue arrestado en Texas en mayo por los cargos de Minnesota. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó el mes pasado a firmar una orden de extradición para entregarlo a las autoridades de Minnesota. Fue puesto en libertad en Texas y poco después fue acusado por cargos federales. Luego se entregó a las autoridades federales y regresó a Minnesota por su cuenta.