Decatur, Georgia. La fiscal del área de Atlanta a cargo de la investigación de la muerte a tiros de Ahmaud Arbery habló por primera vez hoy sobre el caso, prometiendo que “se hará justicia” para la familia y la comunidad.

El director del Buró de Investigaciones de Georgia (GBI) Vic Reynolds se presentó junto a la fiscal del condado Cobb Joyette Holmes, diciendo que “en estos momentos estamos confiados en que los individuos que tenían que ser imputados han sido imputados”. Su conferencia de prensa en la sede del GBI en Decatur siguió al arresto el jueves de William “Roddie” Bryan Jr. por cargos de asesinato e intento criminal de cometer detención ilegal.

Bryan, de 50 años, es el hombre cuyo video de la muerte a tiros de Arbery causó indignación en todo el país. Gregory y Travis McMichael fueron arrestados por cargos de asesinato y agresión agravada luego que el video fue difundido en medios sociales más de dos meses después del asesinato.

“Vamos a asegurarnos de que encontramos justicia en este caso. Sabemos que tenemos una familia desconsolada y una comunidad desconsolada", declaró Holmes.

A la pregunta de cómo podía acusarse a Bryan de asesinato si él no apretó el gatillo, Reynolds refirió a la orden de arresto, que dice que Bryan trató de “confinar y detener” a Arbery sin autoridad legal “utilizando su vehículo en múltiples ocasiones” antes de que Arbery fuese baleado.

El abogado de Bryan, Kevin Gough, ha dicho qe su defendido no tuvo papel alguno en la muerte de Arbery, afirmando que “Roddie Bryan no es ni fue nunca otra cosa que un testigo ” del incidente. Pero el director del GBI dijo que “si pensásemos que era un testigo no lo habríamos arrestado”.

Bajo a ley de Georgia, una persona puede ser acusada de homicidio si un delito que comete resulta en una muerte, aunque no haya sido ésa la intención. Un fallo de culpabilidad conlleva una sentencia mínima de cadena perpetua.

Reynolds dijo que la investigación del asesinato de Arbery sigue activa , pero que espera que sus investigadores concluyan pronto y le entreguen el caso a la fiscalía.