NUEVA YORK. La directora de la principal agencia de salud pública de Estados Unidos salió de su cargo tras menos de un mes en el puesto, y varios altos cargos de la agencia también dimitieron.

Las autoridades no han explicado por qué Susan Monarez ya no forma parte de la agencia, pero sus abogados afirmaron que ha sido objeto de represalias por defender la ciencia.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció su salida en una breve publicación en las redes sociales el miércoles en la que decía: “Susan Monarez ya no es directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Le agradecemos su dedicado servicio al pueblo estadounidense”.

PUBLICIDAD

El miércoles por la noche, sus abogados Mark Zaid y Abbe David Lowell emitieron un comunicado en el que afirmaban que ella no había dimitido ni se le había comunicado que había sido despedida.

“Cuando la directora de los CDC, Susan Monarez, se negó a aprobar directivas poco científicas e imprudentes y a despedir a expertos sanitarios dedicados, eligió proteger al público en lugar de servir a una agenda política. Por eso ha sido objeto de ataques”, escribieron los abogados.

“No se trata de una sola funcionaria. Se trata del desmantelamiento sistemático de las instituciones de salud pública, el silenciamiento de los expertos y la peligrosa politización de la ciencia. El ataque a la Dra. Monarez es una advertencia para todos los estadounidenses: nuestros sistemas basados en la evidencia están siendo socavados desde dentro”, afirmaron.

Su salida coincidió con la dimisión esta semana de al menos cuatro altos cargos de los CDC. La lista incluye a la Dra. Debra Houry, subdirectora de la agencia; el Dr. Daniel Jernigan, director del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas de la agencia; el Dr. Demetre Daskalakis, director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias; y la Dra. Jennifer Layden, directora de la Oficina de Datos, Vigilancia y Tecnología de Salud Pública.

En un correo electrónico al que tuvo acceso un periodista de AP, Houry lamentó los efectos devastadores que tendrán en la agencia los recortes presupuestarios, la reorganización y los despidos previstos.

“Estoy comprometida con la protección de la salud pública, pero los cambios en curso me impiden continuar en mi trabajo como líder de la agencia”, escribió.

PUBLICIDAD

También señaló el aumento de la desinformación sobre las vacunas durante la actual administración Trump y aludió a las nuevas restricciones en las comunicaciones de los CDC.

“Por el bien de la nación y del mundo, la ciencia de los CDC nunca debe ser censurada ni estar sujeta a pausas o interpretaciones políticas”, escribió.

Daskalakis trabajó en estrecha colaboración con el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. Kennedy reestructuró el comité despidiendo a todos sus miembros y sustituyéndolos por un grupo que incluía a varios escépticos de las vacunas, uno de los cuales fue puesto al frente de un grupo de trabajo sobre las vacunas contra la COVID-19.

En su carta de dimisión, Daskalakis lamentó que los cambios pusieran “a personas de dudosas intenciones y de dudoso rigor científico a cargo de recomendar la política de vacunación”. Describió a Monarez como “incapacitada y marginada por un líder autoritario”. Añadió: “Su deseo de complacer a una base política provocará la muerte y la discapacidad de niños y adultos vulnerables”.

También escribió: “No puedo trabajar en un entorno que trata al CDC como una herramienta para generar políticas y materiales que no reflejan la realidad científica”.

Los funcionarios del HHS no respondieron de inmediato a las preguntas sobre las dimisiones, ni a la declaración de los abogados de Monarez.

Algunos expertos en salud pública lamentaron la pérdida de tantos líderes científicos del CDC.

“El CDC está siendo decapitado. Esto es un desastre absoluto para la salud pública”, dijo el Dr. Robert Steinbrook, de Public Citizen.

PUBLICIDAD

Michael Osterholm, investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota, afirmó que las salidas del CDC eran “una grave pérdida para Estados Unidos”.

“La pérdida de expertos en enfermedades infecciosas con experiencia y de talla mundial en el CDC está directamente relacionada con el fracaso del liderazgo de los extremistas que actualmente están al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos”, afirmó. “Hacen que nuestro país sea menos seguro y esté menos preparado para las emergencias de salud pública”.

Monarez, de 50 años, fue la vigésimo primera directora de la agencia y la primera en pasar por la confirmación del Senado tras una ley de 2023. Fue nombrada directora en funciones en enero y luego designada como candidata en marzo, después de que Trump retirara abruptamente a su primera opción, David Weldon.

Tomó posesión de su cargo el 31 de julio, hace menos de un mes, lo que la convierte en la directora del CDC con menos tiempo en el cargo en los 79 años de historia de la agencia.

Su breve paso por el CDC fue tumultuoso. El 8 de agosto, al final de su primera semana completa en el cargo, un hombre de Georgia abrió fuego desde una farmacia situada frente a la entrada principal del CDC. El hombre, de 30 años, culpó a la vacuna contra la COVID-19 de provocarle depresión y tendencias suicidas. Mató a un agente de policía y disparó más de 180 tiros contra los edificios de los CDC antes de suicidarse.

PUBLICIDAD

Nadie resultó herido en los CDC, pero el suceso conmocionó a un personal que ya tenía la moral baja por otros cambios recientes.

La agencia federal con sede en Atlanta se fundó inicialmente para prevenir la propagación de la malaria en los Estados Unidos. Posteriormente, su misión se amplió y poco a poco se convirtió en líder mundial en enfermedades infecciosas y crónicas, así como en una fuente de referencia para la información sanitaria.

Este año se ha visto afectada por recortes generalizados de personal, dimisiones de funcionarios clave y una acalorada controversia sobre las políticas de vacunación del CDC, que llevan mucho tiempo en vigor y que han sido revocadas por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Durante su proceso de confirmación en el Senado, Monarez dijo a los senadores que valora las vacunas, las intervenciones de salud pública y las pruebas científicas rigurosas. Sin embargo, eludió en gran medida las preguntas sobre si esas posiciones la ponían en desacuerdo con Kennedy, un escéptico de larga data con respecto a las vacunas que ha criticado y tratado de desmantelar algunos de los protocolos y decisiones anteriores de la agencia.

El Washington Post fue el primero en informar de su destitución.