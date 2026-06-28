SAN DIEGO — Varias agencias continuaron el domingo con la búsqueda de un marine estadounidense que desapareció durante un ejercicio de entrenamiento frente a la costa del sur de California, según informaron fuentes militares.

Los equipos comenzaron a buscar al marine a primera hora de la mañana del jueves, poco después de medianoche, según un comunicado de prensa de la Armada. Se denunció la desaparición del marine a bordo del USS Anchorage durante unas maniobras conjuntas entre el Grupo de Preparación Anfibia del Makin Island y la 13.ª Unidad Expedicionaria de Marines.

Es, al menos, la segunda vez en seis semanas que el ejército estadounidense se ha visto obligado a buscar a miembros desaparecidos. Los restos mortales del segundo de los dos soldados del Ejército de los Estados Unidos que desaparecieron durante unas maniobras militares en Marruecos fueron recuperados en mayo, según informó el Ejército, poniendo fin a una operación de búsqueda multinacional en la que se utilizaron recursos aéreos, navales y de inteligencia artificial.

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«Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y con todos los afectados en estos momentos tan difíciles», declaró la Armada en el comunicado de prensa de esta semana sobre el marine desaparecido.

La Armada pasó de las labores de búsqueda y rescate a una operación de búsqueda y recuperación el viernes por la tarde. El nombre del marine no se ha hecho público a la espera de que se notifique a la familia.

Según han informado las autoridades, la búsqueda ha abarcado unas 2.400 millas cuadradas (6,200 kilómetros cuadrados) y en ella han participado tres buques de superficie y 12 aeronaves de la Armada, el Cuerpo de Marines, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.