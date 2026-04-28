General Motors espera un reembolso arancelario de 500 millones de dólares después de que la Corte Suprema anuló algunos de los gravámenes más arrolladores del presidente Donald Trump.

Esto ha impulsado las perspectivas del fabricante de automóviles de Detroit para 2026. El martes, GM dijo que ahora espera obtener entre 13,500 y 15,500 millones de dólares en beneficios antes de intereses e impuestos este año, frente a las previsiones anteriores de entre 13,000 y 15,000 millones de dólares.

El reembolso aliviará en parte los gastos arancelarios totales de la empresa. GM prevé pagar entre 2,500 y 3,500 millones de dólares en costes arancelarios para 2026, según informó la empresa el martes, frente a una estimación original de entre 3,000 y 4,000 millones de dólares.

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“Estamos operando claramente en un entorno muy dinámico, lo que no es inusual en esta industria”, escribió la consejera delegada Mary Barra en una carta a los accionistas. Aún así, mantuvo que la empresa estaba viendo un crecimiento sólido y un balance fuerte “para lograr nuestros objetivos a largo plazo.”

En el primer trimestre de 2026, GM obtuvo unos beneficios de 2,630 millones de dólares y unos ingresos de 43,620 millones.

GM confirmó a The Associated Press que aún no ha recibido el reembolso, y no tiene una estimación específica de cuándo lo recibirá, pero 500 millones de dólares es lo que espera tras la decisión del Tribunal Supremo. El tribunal dictaminó en febrero que los gravámenes que Trump impuso utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, eran ilegales.

Empresas grandes y pequeñas están solicitando la devolución de los aranceles IEEPA que ya han pagado. La Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras puso en marcha la semana pasada un sistema en línea para las reclamaciones.

Si el CBP aprueba una reclamación, el reembolso tardará entre 60 y 90 días, según la agencia. Pero el sistema se está implantando por fases, y en la primera solo se devolverán algunas devoluciones de aranceles.

La CBP declaró en los tribunales que más de 330.000 importadores pagaron un total de unos 166.000 millones de dólares por más de 53 millones de envíos.

Los aranceles de la IEEPA, ahora anulados, incluían los llamados aranceles “recíprocos” que Trump aplicó a casi todos los países del mundo hace un año y “aranceles de tráfico” a las importaciones de México, Canadá y China, así como aranceles separados a países como Brasil e India, todos ellos impuestos por el presidente al declarar una emergencia nacional.

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La decisión del Tribunal Supremo de febrero supuso un duro golpe para la agenda económica de Trump. Pero muchos otros aranceles siguen en vigor, incluidos los gravámenes sectoriales punitivos que Trump impuso utilizando otra ley (la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962) sobre el acero, el aluminio, los automóviles y otros productos extranjeros. Y empresas como GM siguen pagando esos costes.

La administración también ha señalado que se avecinan nuevos aranceles.

Trump ha atacado públicamente a las empresas que han advertido de subidas de precios derivadas de los aranceles, y en ocasiones ha utilizado la amenaza de nuevos impuestos a la importación para llegar a acuerdos. La semana pasada, el presidente también dijo que “se acordará” de aquellos que no soliciten devoluciones de sus aranceles IEEPA.

“Creo que es brillante si no lo hacen”, dijo Trump a la CNBC sobre las empresas que aún no habían solicitado reembolsos. “Si no lo hacen, tienen que conocerme muy bien”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.