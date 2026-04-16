Nueva York. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se unieron el miércoles en la búsqueda de una solución para enfrentar el déficit presupuestario de la ciudad y propusieron el primer impuesto estatal a los ricos que sean dueños de más de una propiedad.

Hochul se opuso a la propuesta de campaña electoral de Mamdani de gravar a los ricos, pero dio un giro al anunciar en un comunicado conjunto una propuesta de impuesto a las segundas viviendas valoradas en más de 5 millones de dólares cuyos dueños tengan su residencia primaria fuera de la ciudad.

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El gravamen debe ser aprobado por la legislatura estatal como parte del nuevo presupuesto, pero esperan que genere 500 millones de dólares en ingresos anuales al enfocarse solo “en las élites globales que usan la ciudad de Nueva York como vehículo de almacenamiento de riqueza y no como su hogar”, según la nota.

Cita, en concreto, el ático de 238 millones de dólares del financiero Kenneth Griffin en Midtown, en su momento la casa más cara vendida en Estados Unidos, y la propiedad de 20.5 millones de dólares del empresario ruso Alexander Varshavsky (adquirida al contado), así como otras que pertenecen a “oligarcas extranjeros y a los ultrarricos” del mundo.

Mamdani publicó un artículo de opinión en The Guardian, junto a los economistas Joseph Stiglitz y Gabriel Zucman, en el que argumenta que a medida que se concentra la riqueza, “también lo hace el poder de influir en las elecciones, de moldear las políticas, inclinar los mercados y definir los términos del debate público”.

“Gravar a los multimillonarios no es radical. Lo radical es permitir un sistema donde la riqueza extrema coexiste con la pobreza generalizada, y donde los multimillonarios pueden, de hecho, eludir su responsabilidad de contribuir a la sociedad que hizo posible su éxito”, afirmó el alcalde en X.

La gobernadora Hochul, que en noviembre busca la reelección, opinó por su parte en X que si alguien puede permitirse una segunda residencia multimillonaria en Nueva York, también puede contribuir con más impuestos.

Hochul anunció recientemente que el estado aportará 1,500 millones de dólares adicionales a la ciudad en el presupuesto del año fiscal 2027.

Mamdani ha advertido desde su investidura de un déficit, que considera heredado, de 12,000 millones de dólares para los próximos dos años, y para enfrentarlo ordenó recortes en el presupuesto de las agencias, aunque su principal meta era imponer impuestos a los más ricos y a las corporaciones.

La presidenta del Concejo municipal, Julie Menin, aplaudió la iniciativa de la gobernadora en X afirmando que es un “paso inteligente y sensato” para financiar los servicios públicos de la ciudad, y aplaudió las medidas a los más ricos porque permitirán fortalecerlos “sin sobrecargar a los trabajadores”.