El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que no existe una amenaza inminente para el estado, a pesar de la advertencia del Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) de que Irán podría enviar aviones no tripulados a la costa oeste en represalia por la guerra.

Newsom dijo que las cuestiones de los drones “siempre han sido prioritarias”.

“Hemos tenido conocimiento de esa información. ... Se trata de estar preparados para los peores escenarios”, declaró el Gobernador el miércoles.

El FBI advirtió recientemente a los departamentos de policía de que Irán podría intentar atentar contra el Estado.

“Irán supuestamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde un buque no identificado frente a la costa de la patria de Estados Unidos, concretamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán”, decía la alerta, según ABC News.

“No tenemos información adicional sobre el momento, el método, el objetivo o los autores de este presunto ataque”, dijo el FBI.

El presidente Donald Trump fue preguntado al respecto el miércoles en la Base Conjunta Andrews.

“Se está investigando, pero están pasando muchas cosas. Todo lo que podemos hacer es tomarlas como vienen”, dijo Trump.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.